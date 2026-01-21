Kohus mõistis Jaapani ekspeaministri tapja eluks ajaks vangi

Abe langes 2022. aastal valimiskampaania üritusel atentaadi ohvriks, kui teda tulistas Tetsuya Yamagami.

Tetsuya Yamagami sõnul tahtis ta mõjuka inimese tapmisega juhtida tähelepanu ühinemiskirikule, mis meelitas inimestelt välja annetusi ja püüdis kõrgete võimukandjate kaudu mõjutada Jaapani poliitikat.

Abe mõrvamise põhjusena nimetas Yamagami kibestumist usulahu tegevuse pärast, mis oli veennud tema ema pärast abikaasa surma andma kogu oma varanduse ühinemiskirikule. Varandusest loobumine tõi kaasa kogu pere vaesumise.

Kohus mõistis nüüd Abe tapja eluks ajaks vangi. Jaapanlaste seas tekitab Abe tapja karistus vastakaid arvamusi. Mõned jaapanlased leiavad, et karistus on liiga leebe ning Yamagamile oleks tulnud määrata surmanuhtlus.

Shinzo Abe oli aastatel 2012–2020 Jaapani peaminister ning ta on riigi ajaloo pikaajaliseim peaminister.