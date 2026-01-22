X!

Kiiev: Davosi jõudnud Zelenski kohtub peagi Trumpiga

Ukraina sõjaväelane õppustel
Ukraina sõjaväelane õppustel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Francisco Richart
Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 140 kokkupõrget, endiselt on kõige tulisem olukord Pokrovski suunal.

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 22. jaanuaril kell 12.20:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut;

- Kelloggi hinnangul saavutab Ukraina talve üleelamisel eelise.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtub neljapäeval Šveitsi kuurortlinnas Davosis, kus käib Maailma Majandusfoorum, Eesti aja järgi kell 14 USA riigipea Donald Trumpiga, teatas presidendikantselei.

Kantselei teatel saabus Zelenski juba Davosi.

Zelenskil on ühtlasi kavas esineda foorumile kõnega Eesti aja järgi kell 15.30.

Hiljem neljapäeval on Trumpi erisaadikul Steve Witkoffil ja väimehel Jared Kushneril kavas Moskvas kohtuda Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut

Pokrovski suunal toimus 33 relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel. Tulised lahingud käivad ka Huljaipole all, kus registreeriti viimase ööpäeva jooksul 32 kokkupõrget. Lõmani suunal toimus viimase ööpäeva jooksul kuus vaenlase rünnakut. Kostjantõnivka suunas ründas Vene armee kümme korda. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda. 

Kelloggi hinnangul saavutab Ukraina talve üleelamisel eelise

Donald Trumpi endine erisaadik Keith Kellogg avaldas kolmapäeval veendumust, et sõjas eelise saavutamiseks peab Ukraina selle talve üle elama.

"Ma mõistan, et see on raske talv. Ma mõistan, mis Kiievis toimub, ma tean õhutemperatuure. Kuid ma usun siiralt, et kui Ukraina elab selle talve üle, siis on eelis nende ja mitte Venemaa poolel," ütles Kellogg.

Kellogg rõhutas, et Venemaa kannab märkimisväärseid kaotusi. Tema sõnul püüab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin praegu olukorrast võimalikult väärikalt välja tulla.

"Vladimir Putin otsib viisi, kuidas sellest olukorrast väärikalt väljuda, sest ta mõistab, et ta ei võida seda sõda," ütles Kellogg.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 230 810 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 11 596 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 23 943 (+5);

- suurtükisüsteemid 36 516 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1623 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1282 (+3);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 112 828 (+3);

- tiibraketid 4163 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 75 416 (+178);

- eritehnika 4049 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

