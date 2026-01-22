X!

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut

Välismaa
Ukraina sõjaväelane õppustel
Ukraina sõjaväelane õppustel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Francisco Richart
Välismaa

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 140 kokkupõrget, endiselt on kõige tulisem olukord Pokrovski suunal.

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 22. jaanuaril kell 5.45:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut;

- Kelloggi hinnangul saavutab Ukraina talve üleelamisel eelise.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 140 kokkupõrget, endiselt on kõige tulisem olukord Pokrovski suunal. 

Pokrovski suunal toimus 33 relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel. Tulised lahingud käivad ka Huljaipole all, kus registreeriti viimase ööpäeva jooksul 32 kokkupõrget. Lõmani suunal toimus viimase ööpäeva jooksul kuus vaenlase rünnakut. Kostjantõnivka suunas ründas Vene armee kümme korda. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda. 

Kelloggi hinnangul saavutab Ukraina talve üleelamisel eelise

Donald Trumpi endine erisaadik Keith Kellogg avaldas kolmapäeval veendumust, et sõjas eelise saavutamiseks peab Ukraina selle talve üle elama.

"Ma mõistan, et see on raske talv. Ma mõistan, mis Kiievis toimub, ma tean õhutemperatuure. Kuid ma usun siiralt, et kui Ukraina elab selle talve üle, siis on eelis nende ja mitte Venemaa poolel," ütles Kellogg.

Kellogg rõhutas, et Venemaa kannab märkimisväärseid kaotusi. Tema sõnul püüab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin praegu olukorrast võimalikult väärikalt välja tulla.

"Vladimir Putin otsib viisi, kuidas sellest olukorrast väärikalt väljuda, sest ta mõistab, et ta ei võida seda sõda," ütles Kellogg.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:43

Otse kell 10: riigikogu arutab Terrasele umbusalduse avaldamist

07:35

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Ligi, Tsahkna

07:23

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

07:19

Ringkonnakohtu hinnangul rikkus PPA transpaari kohtlemisel põhiseadust

07:07

Kultuuriministeerium otsib ajakirjanikele rändest kirjutamise õpetajaid

06:48

Pärnu linn tahab Kesklinna silla taasluua 1938. aastal avatud silla kujul

05:53

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut

04:47

Apteekrid ja arstid täheldavad sügeliste levikut

21.01

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

21.01

Vseviov: Eesti pole varem olnud nii heal positsioonil murdeajastule sisenemiseks

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.01

Sõja 1428. päev: Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

21.01

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

21.01

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

21.01

Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu Uuendatud

21.01

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

21.01

USA hõivas Kariibi merel järjekordse Venezuelaga seotud tankeri

21.01

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

21.01

Sajad miljonid või miljard: kevadel selgub kaugmaa õhutõrje tulevik

ilmateade

loe: sport

21.01

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

21.01

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

21.01

ETV spordisaade, 21. jaanuar

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

loe: kultuur

21.01

Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

21.01

Tallinna Linnateatris esietendub Mikk Jürjensi autorilavastus "Puhkus"

21.01

Universal Music sulgeb Eesti kontori Uuendatud

21.01

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

loe: eeter

21.01

Eesti Laulu finaalis astub üles Singer Vinger

21.01

"Pealtnägija": küberkiusamine halvas noore naise elu

21.01

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

21.01

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

Raadiouudised

21.01

Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatused kaotvad praegusel kujul toimivad hoiu-laenuühistud

21.01

Päevakaja (21.01.2026 18:00:00)

21.01

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

21.01

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

21.01

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

21.01

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

21.01

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

21.01

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

21.01

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

21.01

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo