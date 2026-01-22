Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 22. jaanuaril kell 5.45:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut;

- Kelloggi hinnangul saavutab Ukraina talve üleelamisel eelise.

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 140 kokkupõrget, endiselt on kõige tulisem olukord Pokrovski suunal.

Pokrovski suunal toimus 33 relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel. Tulised lahingud käivad ka Huljaipole all, kus registreeriti viimase ööpäeva jooksul 32 kokkupõrget. Lõmani suunal toimus viimase ööpäeva jooksul kuus vaenlase rünnakut. Kostjantõnivka suunas ründas Vene armee kümme korda. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda.

Donald Trumpi endine erisaadik Keith Kellogg avaldas kolmapäeval veendumust, et sõjas eelise saavutamiseks peab Ukraina selle talve üle elama.

"Ma mõistan, et see on raske talv. Ma mõistan, mis Kiievis toimub, ma tean õhutemperatuure. Kuid ma usun siiralt, et kui Ukraina elab selle talve üle, siis on eelis nende ja mitte Venemaa poolel," ütles Kellogg.

Kellogg rõhutas, et Venemaa kannab märkimisväärseid kaotusi. Tema sõnul püüab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin praegu olukorrast võimalikult väärikalt välja tulla.

"Vladimir Putin otsib viisi, kuidas sellest olukorrast väärikalt väljuda, sest ta mõistab, et ta ei võida seda sõda," ütles Kellogg.