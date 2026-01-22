Läti valis loosi teel välja 400 ajateenijat

Loteriis osales umbes kaheksa tuhat noort täiskasvanut, kes vähemalt teoorias peaksid suutma ajateenistuse läbida. Loosi teel valiti välja 400 inimest ning kui nad läbivad tervisekontrolli, siis määratakse nad relvajõudude üksustesse, vahendas LSM.

Noormehed, kes ei läbi tervisekontrolli või kelle teenistus lükatakse edasi muudel põhjustel (näiteks nad kuuluvad riiklikku sporditiimi), ei liitu kaitseväega. Läti kaitseministeerium hindab seetõttu, et vaid pooled loosi teel välja valitud noortest liituvad kaitseväega.

See oli juba kolmas loterii, kus ajateenijad valiti välja loosi teel. Tänavune juulikuu kutse nägi ette, et ajateenistusega liitub 1470 inimest. Vabatahtlikult astus teenistusse 1503 inimest, kuid seni on kaitseväe ridadega liitunud vaid 70 protsenti vabatahtlikest. See tähendab, et 30 protsenti ei läbi tervisekontrolli või ei vasta muudele kriteeriumitele.

Seda trendi silmas pidades otsustas kaitseministeerium korraldada taas loterii ning valis välja veel 400 noormeest. Naiste jaoks Lätis kohustuslik ajateenistus ei kehti, seetõttu nad loteriis ei osale. Naistel on samas võimalus läbida ajateenistus vabatahtlikult.