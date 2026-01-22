Umbusaldushääletus von der Leyenile kukkus läbi

Umbusaldusavalduse vastu hääletas 390 saadikut, poolt 165 ning kümme jäi erapooletuks.

Komisjoni kukutamiseks olnuks vaja kaht kolmandikku antud häältest, mis ühtlasi oleks pidanud moodustama enamuse parlamendi koosseisust.

Vaid päev varem tabas komisjoni märkimisväärne tagasilöök, kui saadikud hääletasid Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubandusleppe Euroopa Kohtusse suunamise poolt.

Umbusaldusavaldus keskendus Mercosuri leppe allkirjastamisele. Avalduses väideti, et komisjon eiras põllumehi ja kodanikke ning ületas Ladina-Ameerika riikidega lepet sõlmides oma volitusi.

Sel nädalal Strasbourgi parlamendihoone ees meelt avaldanud põllumeeste ühendused nõudsid von der Leyeni tagasiastumist, hoidsid plakateid ja skandeerisid loosungeid tema ametisoleku vastu.

Umbusaldusavaldust arutati esmaspäeval Strasbourgis peaaegu tühjas istungisaalis. Komisjoni esindas kaubandus-, institutsioonidevaheliste suhete ja läbipaistvuse volinik Maroš Šefčovič ning fraktsioonide juhte saalis peaaegu polnudki.

Peale algatajate toetas komisjoni kukutamise katset vaid mõnikümmend parlamendiliiget – peamiselt teistest parempopulistlikest parteidest –, ehkki paljud saadikud on kritiseerinud nii Mercosuri lepet kui ka von der Leyeni poliitikat.

See oli von der Leyeni teise ametiaja jooksul juba neljas usaldushääletus. Ka eelmised, 2025. aasta juulis ja oktoobris toimunud hääletused kinnitasid parlamendi toetust ning umbusaldusavaldused ei jõudnud vastuvõtmiseks vajalikule häälteenamusele ligilähedalegi.