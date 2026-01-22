Riigikogu ei jõudnud neljapäeval Terrase umbusaldushääletuseni

Riigikogu ei jõudnud istungi tööaja lõppemise tõttu neljapäeval regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) umbusaldushääletuseni.

Neljapäevase riigikogu istungi päevakorras oli teise punktina 33 riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele.

Kell 10 alanud istungi esimene punkt oli esimesel lugemisel olnud EKRE esitatud eelnõu Istanbuli konventsioonist lahkumiseks, mille arutamine võttis neli tundi, ehk kohtu istungiks ette nähtud aja. Ka see arutelu jäi pooleli ja jätkub järgmisel nädalal.