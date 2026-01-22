Riia laenab Vanšu silla remondiks 84,5 miljonit eurot

Riia linnavolikogu kiitis linnaeelarve heaks kolmapäeva hilisõhtul, neljapäeval otsustati konkreetsemaid küsimusi, sealhulgas laenuvõtmist mitme suurprojekti tarbeks.

Pärast pikki vaidlusi kiitis linnavolikogu 45 poolthäälega heaks, et linn laenab Vanšu silla renoveerimiseks 84,5 miljonit eurot tagasimakseajaga 30 aastat.

"Lihtsalt öeldes on Vanšu sild suur asfaldiga kaetud raudkast. Kogu kate võetakse maha, et konstruktsiooni tugevdada ja silda laiendada. See tagab tänapäevastele nõuetele vastava ligipääsu nii jalakäijatele kui ka ratturitele, säilitades samal ajal autoliikluse. Konstruktsiooni tugevdatakse, sild tehakse laiemaks ja kulunud raudkarkass parandatakse," selgitas Riia transporditaristu osakonna juhataja Andrejs Urtāns.

Silla rekonstrueerimise hange lõppes detsembris ja selle võitis pakkujate ühendus Vanšu Sild ligi 70 miljoni euro suuruse pakkumisega (ilma käibemaksuta).

Tänavu on kavas alustada projekteerimistöid, mis kestavad kuni 12 kuud. Neile järgneb ehitus, mis peaks võtma kaks aastat.

Ehitustööd algavad esialgsete plaanide kohaselt selle aasta lõpus või järgmise alguses ja peaksid valmima 2028. aastal.