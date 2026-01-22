Viljandi balletistuudio valmistub Itaalia tantsuolümpiaks

Viljandis õpitakse balletti Jakobsoni kooli juures juba 35. aastat, kusjuures kool maksab juhendajatele ka palka ja lastele on balletiringis käimine tasuta.

Jakobsoni kooli balletistuudios, kus täna harjutasid viienda ja kaheksanda klassi õpilased, lööb kaasa 120 noort. Kõige nooremad on kolme- kuni kuueaastased, vanemate rühm tegutseb hoopis Viljandi gümnaasiumi juures.

"[Tantsimine annab] julgust kindlasti ja loovust, ma saan ise luua asju," ütles balletistuudio tantsija Ly Ojala.

"See on nii graatsiline ja mulle meeldivad sellised alad," lisas tantsija Lisanna Aim. "Ma arvan, et mu tulevik võiks olla... võiks proovida MUBA-sse saada," mõtiskles Aim.

Stuudio asutaja Katrin Hommik meenutab heldimusega, kuidas balletistuudio üldse alguse sai.

"Tahtsin väga teha üht balletistuudiot," rääkis Hommik. "Võtsin julguse kokku, marssisin Jakobsoni kooli uksest sisse tollase direktori Tarmo Looduse kabinetti ja ütlesin: siin ma olen, kas saaks midagi sellist teha," kirjeldas Hommik.

Juhendajate eesmärk pole noorte suunamine tingimata balletikooli. Tähtsam on, et neil oleks võimalik sõpradega kokku saada ja trenni teha, kuid ka eneseteostus on tähtis. Praegu valmistutakse konkursiks, mis toimub suvel Itaalias.

"See on tantsuolümpia, nii et me osaleme väga suurel konkursil," selgitas balletistuudio juhendaja Marit Neering. "Võtsime suure ampsu," nentis ta.

"Veel [reisi jaoks raha] ei ole, aga on lootust," vastas Katrin Hommik. "Oleme ka praegu Hooandjas ja hoiame kõvasti pöidlaid, sellepärast et meil on mõned päevad veel jäänud," lisas ta.

"Eks me vaatame, kuidas meil seal läheb," naeris Hommik vastuseks küsimusele medalite kohta. "Peamine eesmärk on osaleda, olla positiivsed, näha maailma; näha teisi rühmasid tantsimas ja olemas. Võtta osa töötubadest ja nautida kogu seda protsessi," selgitas Hommik.