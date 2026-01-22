X!

Narvas kinnitati linnavalitsuse uus koosseis

Neljapäeval kinnitati Narva linnavolikogu istungil linnavalitsuse uus koosseis. Abilinnapeaks kinnitati fraktsiooni "Narva 2.0" esindaja Marina Šurupova ning linnavalitsuse liikmeteks Jelena Golubeva ja Natalja Šibalova.

Struktuuri ja seejärel linnavalitsuse koosseisu kinnitamise poolt hääletas 16 saadikut, vastu oli 15 volikogu liiget.

Abilinnapea palga suurus plaanitakse määrata järgmisel volikogu istungil, linnavalitsuse liikmed hakkavad saama hüvitist 298 eurot kuus.

Šurupova, Golubeva ja Šibalova töötasid samadel ametikohtadel ka eelmises linnavalitsuse koosseisus, mis kinnitati 2025. aasta jaanuaris.

Raik: olukorda ei saa veel stabiilseks nimetada

"Nüüd on Narvas lõpuks võim olemas. Üsna omapärane. Varem oli meil vaid koalitsioonileping. Polnud linnavalitsust ega komisjone, aga me peame tegelema linnaeelarvega. Nüüd on kõik võimalused edasi liikumiseks olemas, kuid olukorda stabiilseks nimetada on vale, kuna nädala pärast arutatakse umbusaldusavaldust volikogu esimehele," kommenteeris olukorda linnapea Katri Raik "Aktuaalse kaamerale".

"Selge see, et järgmisel nädalal ei saa veel täie jõuga töötada. Erinevad jutud, tõmblemised, kuulujutud. Kuid loomulikult ootame me kõik stabiilsust, et edasi töötada," lisas Raik.

Uue linnavalitsuse koosseis pidi algselt kinnitatama 2. jaanuaril, kuid istungile saabus 30 saadikut ja hääled jagunesid võrdselt – 15 : 15.

Toimetaja: Viktor Solts, Johanna Alvin

