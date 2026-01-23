Ringkonnakohus jättis tuntud arsti altkäemaksu võtmises süüdi

Prokuratuur süüdistas ortopeed Kassi ravikindlustusega isikutelt altkäemaksu võtmises. Süüdistuse kohaselt võttis ta PERH-is ravitööd tehes patsientidelt vastu sularaha, ehkki haigla esitas nende eest ravikindlustuse korras arve tervisekassale.

Kaitsja taotles apellatsioonikaebuses kriminaalmenetluse lõpetamist mõistliku menetlusaja ületamise tõttu. Ringkonnakohus leidis, et nõuet ei ole rikutud sellisel määral, mis õigustaks menetluse lõpetamist või karistuse leevendamist.

Kohus ei määranud Kassile tegutsemiskeeldu ning ta tegutseb Fertilitase erakliinikus ortopeedina edasi.

Kassil ja tema advokaadil Aivar Pilvel on nüüd 30 päeva aega, et esitada riigilkohtule kassatsioonkaebus. Kui seda ei tehta, jääb ringkonnakohtu otsus jõusse.