X!

Trumpi sõnad NATO liitlaste väiksest panusest Afganistanis ärritasid britte

Välismaa
Eesti ja liitlasriikide sõjaväelased rivistusel Afganistanis.
Eesti ja liitlasriikide sõjaväelased rivistusel Afganistanis. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Välismaa

Ühendkuningriigi poliitikuid pahandasid Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnad, justkui oleks NATO liitlaste roll Afganistanis USA-d toetades olnud ebaoluline.

"President eksis, kui pisendas NATO, sealhulgas Ühendkuningriigi, vägede rolli Afganistanis pärast 11. septembri rünnakuid USA vastu," ütles peaministri Keir Starmeri pressiesindaja pärast seda, kui Trump väitis, et liitlasväed hoidusid eesliinilt eemale.

Starmeri esindaja lisas, et teiste NATO liitlaste sõdurite kõrval kaotas Afganistanis elu ka 457 Briti sõjaväelast ning paljud said haavata. "Oleme uskumatult uhked oma relvajõudude üle ning nende teenistust ja ohverdust ei unustata kunagi," rõhutas ta.

Neljapäeval telekanalis Fox News eetrisse antud intervjuus seadis USA president kahtluse alla, kas NATO liitlased toetaksid Ameerika Ühendriike, kui need abi paluksid. Ta ütles, et ta pole kindel, kas sõjaline allianss aitaks USA-d, kui see seda kunagi vajaks.

"Me pole neid kunagi vajanud," ütles ta. "Me pole neilt kunagi midagi palunud."

Viidates liitlasvägedele, mis saadeti Afganistani pärast 11. septembri rünnakuid, ütles Trump: "Nad ütlevad, et saatsid Afganistani mõned üksused. Nad saatsidki, aga nad jäid natuke kaugemale, natuke kaugemale rindejoonest."

Tegelikult ühinesid Ühendkuningriik ja mitmed teised liitlased pärast 2001. aasta 11. septembri rünnakuid USA-ga Afganistanis kohe, kui rakendati NATO kollektiivkaitse klauslit.

Lisaks Briti vägedele hukkus seal ka teiste NATO liitlasriikide, sealhulgas Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Taani ja Balti riikide sõdureid ning lisaks ka NATO-väliste riikide nagu näiteks Austraalia, Gruusia, Türgi ja Uus-Meremaa sõjaväelasi.

Hukkus üle 150 kanadalase ja 90 Prantsuse sõjaväelase, samas kui Taani – kellele Trump on avaldanud tugevat omandada poolautonoomne Gröönimaa saar – kaotas 44 sõdurit, mis on üks NATO kõrgemaid surmade määrasid miljoni elaniku kohta.

USA kaotas ametlike andmete kohaselt üle 2400 sõduri, mis teeb ligi kaheksa hukkunut miljoni elaniku kohta. Selle näitaja alusel on suurima kaotuste arvuga Gruusia (8,42 surma miljoni elaniku kohta), järgnevad Taani (7,82), Ühendkuningriik (7,25) ja Eesti (6,92) - Afganistanis hukkus üheksa Eesti sõdurit ja üle 90 sai haavata.

"Nende ja teiste NATO vägede ohverdus tehti kollektiivse julgeoleku nimel ja vastusena meie liitlase vastu suunatud rünnakule," ütles peaminister Starmeri ametlik esindaja.

Briti sotsiaalminister Stephen Kinnock ütles varem, et eeldab Starmerilt selle teema tõstatamist Trumpiga.

"Ma arvan, et ta kindlasti tõstatab selle teema presidendiga... Ta on meie relvajõudude üle uskumatult uhke ja teeb selle presidendile selgeks," ütles Kinnock LBC raadiole.

"See, mida Trump ütles, ei klapi, sest tegelikult on NATO artikkel 5 rakendatud vaid korra – Ühendriikide abistamiseks pärast 11. septembri rünnakuid," lisas ta intervjuus Sky Newsile.

Ka Briti kaitseminister John Healey rõhutas, et NATO artikkel 5 on käivitatud vaid ühe korra.

"Ühendkuningriik ja NATO liitlased vastasid USA kutsele. Afganistanis kaotas elu üle 450 Briti sõjaväelase," ütles ta. Hukkunud sõdurid olid kangelased, kes andsid oma elu meie riigi teenistuses, lisas ta.

Parlamendi väliskomisjoni esimees Emily Thornberry mõistis Trumpi sõnad hukka kui midagi palju enamat kui lihtsalt vea.

"See on täielik solvang. See on solvang 457 perekonnale, kes kaotasid Afganistanis kellegi. Kuidas ta julgeb öelda, et me ei olnud rindel?" ütles leiboristist poliitik neljapäeva õhtul BBC saates "Question Time".

Kinnock meenutas ka seda, et USA on ainus NATO liige, kes on rakendanud alliansi kollektiivkaitse klauslit, artiklit 5, mis käsitleb rünnakut ühe vastu rünnakuna kõigi vastu, ajendades liitlasi pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid Washingtoni toetuseks koonduma.

Ta lisas, et NATO allianss oli maailma ajaloo edukaim rahvusvaheline julgeolekupakt ning et USA-l ja tema Euroopa partneritel, sealhulgas Suurbritannial, oli selles oluline roll.

Teised Briti poliitikud märkisid, et Trump oli vältinud Vietnami sõtta võtmist, viidates jalaluu murdudele.

"Trump hiilis sõjaväeteenistusest viiel korral kõrvale," kirjutas Briti liberaaldemokraatide juht Ed Davey sotsiaalmeediakeskkonnas X. "Kuidas ta julgeb nende ohverdust kahtluse alla seada."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, Reuters

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:18

Trumpi sõnad NATO liitlaste väiksest panusest Afganistanis ärritasid britte

17:17

Evelyn Sepp taandus roheliste juhtimisest: andsin erakonna vabaks Uuendatud

17:12

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

17:00

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

16:56

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

16:36

Haridusministeeriumi järelevalve leidis Tallinna kunstigümnaasiumis hulga puudusi Uuendatud

16:33

Euroopa Parlament kritiseeris Leedu rahvusringhäälingu survestamist

16:24

Ines Metsalu-Nurminen: riigi tegevusvaru eesmärk on jätkuvalt täitmata

16:22

Jaama saavutas suusaorienteerumise U-23 MM-il kuuenda koha

16:04

Kutsekooli juhi sõnul toob põhikoolireform bürokraatiat juurde

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.01

Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

09:33

Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

13:55

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

15:17

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

22.01

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

22.01

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

04:43

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

22.01

Apollo sulgeb Tallinna Mustamäe keskuse raamatupoe

08:26

WSJ: Musk sukeldus taas poliitikasse ja annab vabariiklastele raha

ilmateade

loe: sport

17:12

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

16:56

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

16:22

Jaama saavutas suusaorienteerumise U-23 MM-il kuuenda koha

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

loe: kultuur

17:00

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

15:55

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

14:40

Berliini kolinud Kitty Florentine: suures linnas on rohkem ruumi unistada

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

loe: eeter

14:29

Raadio 2 edastus on häiritud Uuendatud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

11:57

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

12:40

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

12:40

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

12:25

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

12:25

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

09:55

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

09:50

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

09:45

Täna tuleb kuni kaksteist külmakraadi

09:20

Raadiouudised (23.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo