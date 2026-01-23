X!

Vormsi saare ainuke pood sulgeb uksed

Eesti
Vormi pood
Vormi pood Autor/allikas: ERR
Eesti

Vormsi saare ainukese poe rendileping lõpeb kevadel ja senine rentnik poepidamist jätkata ei soovi. Vormsi elanikele on aga kohapealne pood tähtis ja vald tahab kindlasti uue poepidaja leida.

Vormsi saare ainukese poe viieaastane rendileping saab märtsis läbi ja senine poepidaja jätkata ei soovi. Poe omanik kaamera ees rääkida ei tahtnud, kuid ütles, et äri ei tasu ära.

"Tuleb mõista, et ega see poepidamine siin maal ülimalt kasumlik ettevõtmine ei ole. On hea, kui tullakse ots-otsaga kokku ja ehk jääb natuke ka võid leiva peale. Me näeme ju seda, et need, kes siia saarele tulevad, tihtipeale ostavad oma kauba juba mandri pealt ära, mitte ei kasuta kohalikku poodi. See kohalik pood on neile, kes mandril väga tihti ei käi ja loomulikult turistidele. Eks on oma löögi andnud ka e-Selveri teenus, mis on saarele käima hakanud," lausus Vormsi vallavanem Erki Savisaar.

Vormsi ainus pood asub vallamaja ja kooli kõrval, kuhu sisse astub iga natukese aja tagant keegi. Reedel poes käinud inimesed pidasid kaupluse olemasolu saarel tähtsaks.

"See on sama vajalik, kui on kool, lasteaed ja praamiühendus. See on üks niisugune märgiline asi, mis peab siin olema, et elu saarel jätkuks," sõnas Vormsi Saxby küla elanik Vaido.

"See on üks kõige olulisematest kogunemispunktidest, et ikkagi igast saare otsast tulevad inimesed just siia kokku," ütles Vormsi Rumpo küla elanik Epp.

"Mina isiklikult pean seda vajalikuks, sest ostan kõik enda toidukraami siit. Välja arvatud siis, kui vahel on asja mandrile," lausus Vormsi Hullo küla elanik Sander.

"Kindlasti on vaja, et oleks mingigi pood. Võib-olla ta ei peaks olema nii palju avatud, aga kindlasti võiks olla. Kogu aeg mandril käia on ka tüütu - suurte kottidega kogu aeg midagi koju tassida," laususid Vormsi Sviby küla elanikud Frederick ja Karina.

Ka vald peab kohapealset poodi oluliseks ja otsib vallale kuuluvasse majja uut rentnikku.

"Kindel on see, et pood kinni ei lähe. Me igal juhul usume, et see kauplus jääb siia alles ühel või teisel moel. Eks see operaator on siin ka minevikus mitmel korral vahetunud, aga tegemist on piisavalt eksklusiivse kohaga, et küll neid huvilisi on, kes soovivad oma õnne proovida siin Vormsi saarel," ütles Savisaar.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:30

ETV spordisaade, 23. jaanuar

22:23

Abu Dhabis lõppes USA-Venemaa-Ukraina kõneluste esimene voor Uuendatud

22:06

Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

21:40

Odermatt kasvatas Kitzbüheli ülisuurslaalomiga edu, Luik 48.

21:31

Saaremaa muuseumi varakambrites peitub palju üllatavaid museaale

21:29

Külm ilm viis Ukrainas sõja raskuskeseme rindelt linnadesse

21:26

Laupäeval võib õhutemperatuur langeda -20 kraadini

21:18

Vormsi saare ainuke pood sulgeb uksed

21:17

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

21:06

ERR Washingtonis: eurooplastele sai selgeks, et Trumpi valitsusele loota ei saa

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

ilmateade

loe: sport

22:30

ETV spordisaade, 23. jaanuar

22:06

Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

21:40

Odermatt kasvatas Kitzbüheli ülisuurslaalomiga edu, Luik 48.

21:17

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

loe: kultuur

18:55

Anton Corbijn: olen lihtsalt tüüp kaameraga – teen vigu ja näen, mis ei tööta

18:40

Galerii: arhitektuurimuuseumis avanes näitus Tallinna vanalinna võimalikust laienemisest

18:24

Vanemuises esietendub noortelugu hirmudest ja nendega silmitsi seismisest

18:23

Kuressaare raegaleriis avati Kristina Õlleki tööde näitus

loe: eeter

14:29

Tehnilise rikke tõttu häiritud olnud Raadio 2 edastus on taastunud Uuendatud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

11:57

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

18:40

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

18:40

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

12:40

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

12:40

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

12:25

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

12:25

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

12:25

Ilm läheb veelgi külmemaks

09:55

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

09:50

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo