Vormsi saare ainuke pood sulgeb uksed

Vormsi saare ainukese poe rendileping lõpeb kevadel ja senine rentnik poepidamist jätkata ei soovi. Vormsi elanikele on aga kohapealne pood tähtis ja vald tahab kindlasti uue poepidaja leida.

Vormsi saare ainukese poe viieaastane rendileping saab märtsis läbi ja senine poepidaja jätkata ei soovi. Poe omanik kaamera ees rääkida ei tahtnud, kuid ütles, et äri ei tasu ära.

"Tuleb mõista, et ega see poepidamine siin maal ülimalt kasumlik ettevõtmine ei ole. On hea, kui tullakse ots-otsaga kokku ja ehk jääb natuke ka võid leiva peale. Me näeme ju seda, et need, kes siia saarele tulevad, tihtipeale ostavad oma kauba juba mandri pealt ära, mitte ei kasuta kohalikku poodi. See kohalik pood on neile, kes mandril väga tihti ei käi ja loomulikult turistidele. Eks on oma löögi andnud ka e-Selveri teenus, mis on saarele käima hakanud," lausus Vormsi vallavanem Erki Savisaar.

Vormsi ainus pood asub vallamaja ja kooli kõrval, kuhu sisse astub iga natukese aja tagant keegi. Reedel poes käinud inimesed pidasid kaupluse olemasolu saarel tähtsaks.

"See on sama vajalik, kui on kool, lasteaed ja praamiühendus. See on üks niisugune märgiline asi, mis peab siin olema, et elu saarel jätkuks," sõnas Vormsi Saxby küla elanik Vaido.

"See on üks kõige olulisematest kogunemispunktidest, et ikkagi igast saare otsast tulevad inimesed just siia kokku," ütles Vormsi Rumpo küla elanik Epp.

"Mina isiklikult pean seda vajalikuks, sest ostan kõik enda toidukraami siit. Välja arvatud siis, kui vahel on asja mandrile," lausus Vormsi Hullo küla elanik Sander.

"Kindlasti on vaja, et oleks mingigi pood. Võib-olla ta ei peaks olema nii palju avatud, aga kindlasti võiks olla. Kogu aeg mandril käia on ka tüütu - suurte kottidega kogu aeg midagi koju tassida," laususid Vormsi Sviby küla elanikud Frederick ja Karina.

Ka vald peab kohapealset poodi oluliseks ja otsib vallale kuuluvasse majja uut rentnikku.

"Kindel on see, et pood kinni ei lähe. Me igal juhul usume, et see kauplus jääb siia alles ühel või teisel moel. Eks see operaator on siin ka minevikus mitmel korral vahetunud, aga tegemist on piisavalt eksklusiivse kohaga, et küll neid huvilisi on, kes soovivad oma õnne proovida siin Vormsi saarel," ütles Savisaar.