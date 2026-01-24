X!

Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 15 inimest

Välismaa
Kiiev 24. jaanuari öösel.
Kiiev 24. jaanuari öösel. Autor/allikas: Scanpix/REUTERS/Vladyslav Sodel
Välismaa

Venemaa okupatsiooniväe öised rünnakud Ukraina pealinnale ja riigi kirdeosas asuvale Harkivile nõudsid ühe inimelu ning vigastada sai vähemalt 15 inimest, teatasid võimud laupäeva varahommikul.

Kogu riigis kehtis õhuhäire ning Kiievi sõjaväevõimud hoiatasid droonide ja ballistiliste rakettide ohu eest.

"Kiiev on ulatusliku vaenlase rünnaku all. Ärge varjenditest väljuge!" ütles linnapea Vitali Klõtško Telegramis ja lisas, et pihta sai mitu mitteeluhoonet.

Eraldi postituses teatas Klõtško, et praegustel andmetel on teada üks hukkunu ja neli haavatut. Ta lisas, et kolm vigastatut on haiglasse toimetatud.

Tema sõnul puhkesid mitmes droonirusudest tabatud hoones tulekahjud ning pealinnas katkesid mõnes kohas kütte- ja veevarustus.

Ida pool, Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis, teatas Harkivi linnapea Iraanis toodetud Shahedi droonide rünnakust, mis kahjustas Vene piiri lähedal asuva linna kahes linnaosas mitut elumaja.

"Nüüdseks on viga saanud üle 11 inimese," ütles linnapea Ihor Terehhov Telegramis.

Rünnakud korraldati vahetult pärast seda, kui Venemaa, Ukraina ja USA läbirääkijad kohtusid reedel Abu Dhabis esimestel otseläbirääkimistel USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi edendatava plaani üle, et lõpetada peaaegu neli aastat kestnud sõda.

Enne reedeseid kõnelusi, mis pidid jätkuma laupäeval, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et põhiküsimuseks on endiselt territoorium. Moskva on teatanud, et ei loobu oma nõudmisest, mille kohaselt peab Kiiev oma vägedega lahkuma riigi idaosast Donbassist.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:09

Ministeeriumid kaaluvad käsimüügiravimite kojuveo lubamist Bolti ja Woltiga

08:08

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ermitsal ja Kehval paarissegateatesõit?

07:39

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel

06:54

Lili Milani: riigi õitsengu tagab vabadus mõelda

06:17

Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 15 inimest

00:23

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Teiseks hüppeks kindluse leidnud Prevc haaras lennumäe MM-il liidrikoha

23.01

ETV spordisaade, 23. jaanuar

23.01

Abu Dhabis lõppes USA-Venemaa-Ukraina kõneluste esimene voor Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

23.01

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

23.01

Venemaa võib hakata nõudma välismaal elavatelt Vene kodanikelt registreerumist

23.01

Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

23.01

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

23.01

Haridusministeeriumi järelevalve leidis Tallinna kunstigümnaasiumis hulga puudusi Uuendatud

23.01

Ministeerium soovitab tehnikaülikoolil põlevkivi professuur ümber nimetada

23.01

Abu Dhabis lõppes USA-Venemaa-Ukraina kõneluste esimene voor Uuendatud

23.01

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

23.01

WSJ: Musk sukeldus taas poliitikasse ja annab vabariiklastele raha

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:08

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ermitsal ja Kehval paarissegateatesõit?

00:23

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Teiseks hüppeks kindluse leidnud Prevc haaras lennumäe MM-il liidrikoha

loe: kultuur

23.01

Anton Corbijn: olen lihtsalt tüüp kaameraga – teen vigu ja näen, mis ei tööta

23.01

Galerii: arhitektuurimuuseumis avanes näitus Tallinna vanalinna võimalikust laienemisest

23.01

Vanemuises esietendub noortelugu hirmudest ja nendega silmitsi seismisest

23.01

Kuressaare raegaleriis avati Kristina Õlleki tööde näitus

loe: eeter

23.01

Tehnilise rikke tõttu häiritud olnud Raadio 2 edastus on taastunud Uuendatud

23.01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

23.01

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

23.01

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

23.01

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

23.01

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo