Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 15 inimest

Venemaa okupatsiooniväe öised rünnakud Ukraina pealinnale ja riigi kirdeosas asuvale Harkivile nõudsid ühe inimelu ning vigastada sai vähemalt 15 inimest, teatasid võimud laupäeva varahommikul.

Kogu riigis kehtis õhuhäire ning Kiievi sõjaväevõimud hoiatasid droonide ja ballistiliste rakettide ohu eest.

"Kiiev on ulatusliku vaenlase rünnaku all. Ärge varjenditest väljuge!" ütles linnapea Vitali Klõtško Telegramis ja lisas, et pihta sai mitu mitteeluhoonet.

Eraldi postituses teatas Klõtško, et praegustel andmetel on teada üks hukkunu ja neli haavatut. Ta lisas, et kolm vigastatut on haiglasse toimetatud.

Tema sõnul puhkesid mitmes droonirusudest tabatud hoones tulekahjud ning pealinnas katkesid mõnes kohas kütte- ja veevarustus.

Ida pool, Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis, teatas Harkivi linnapea Iraanis toodetud Shahedi droonide rünnakust, mis kahjustas Vene piiri lähedal asuva linna kahes linnaosas mitut elumaja.

"Nüüdseks on viga saanud üle 11 inimese," ütles linnapea Ihor Terehhov Telegramis.

Rünnakud korraldati vahetult pärast seda, kui Venemaa, Ukraina ja USA läbirääkijad kohtusid reedel Abu Dhabis esimestel otseläbirääkimistel USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi edendatava plaani üle, et lõpetada peaaegu neli aastat kestnud sõda.

Enne reedeseid kõnelusi, mis pidid jätkuma laupäeval, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et põhiküsimuseks on endiselt territoorium. Moskva on teatanud, et ei loobu oma nõudmisest, mille kohaselt peab Kiiev oma vägedega lahkuma riigi idaosast Donbassist.