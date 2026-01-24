X!

Ukraina ja Venemaa jätkavad otsekõnelusi USA rahuplaani üle

Välismaa
Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerov ja USA erisaadik Steve Witkoff Abu Dhabis.
Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerov ja USA erisaadik Steve Witkoff Abu Dhabis. Autor/allikas: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS / Scanpix
Välismaa

Venemaa, Ukraina ja Ameerika Ühendriikide läbirääkijad kohtuvad laupäeval Abu Dhabis, et jätkata teist päeva kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi esitatud plaani üle, mille eesmärk on lõpetada pea neli aastat kestnud sõda.

Reedel alanud kõnelused on esimene teadaolev otsekontakt Ukraina ja Venemaa ametiisikute vahel seoses kõnealuse ettepanekuga. Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerovi sõnul keskendusid arutelud Venemaa sõja lõpetamise parameetritele ja läbirääkimisprotsessi edasisele loogikale.

USA esialgne kavand pälvis Kiievis ja Lääne-Euroopas teravat kriitikat liigse Moskva-meelsuse eest, samas kui hilisemad versioonid tekitasid Venemaal vastuseisu Euroopa rahuvalvajate kaasamise idee tõttu.

Mõlema poole sõnul on Ida-Ukrainas asuva Donbassi piirkonna saatus üks peamisi lahendamata küsimusi, et leida lahendus sõjale, mis on nõudnud kümnete tuhandete inimeste elu, sundinud miljoneid oma kodudest lahkuma ja laastanud suuri osi Ukrainast.

Araabia Ühendemiraatide välisministeerium teatas avalduses, et kõnelused kestavad eeldatavasti kaks päeva ja on osa jätkuvatest püüdlustest edendada dialoogi ja leida kriisile poliitilisi lahendusi.

Ukraina: Venemaa rünnakud tabasid läbirääkimislauda

Ukraina mõistis laupäeval teravalt hukka Venemaa rünnakud, mis toimusid samal ajal, mil Venemaa, Ukraina ja USA läbirääkijad pidid teist päeva arutama pea neli aastat kestnud sõja lõpetamise plaani.

"Rahupüüdlused? Kolmepoolne kohtumine AÜE-s? Diplomaatia? Ukrainalaste jaoks oli see järjekordne Vene terrori öö," ütles välisminister Andri Sõbiga.

"Putin andis küüniliselt käsu jõhkraks massiliseks raketirünnakuks Ukraina vastu täpselt samal ajal, kui delegatsioonid Abu Dhabis Ameerika Ühendriikide juhitud rahuprotsessi edendamiseks kohtuvad. Tema raketid ei tabanud mitte ainult meie inimesi, vaid ka läbirääkimiste lauda," lisas Ukraina välisminister. 

President Volodõmõr Zelenski sõnul saatis Venemaa öö jooksul teele üle 370 ründedrooni ja 21 eri tüüpi raketti.

Esimene teadaolev otsekontakt Ukraina ja Venemaa ametiisikute vahel seoses USA vahendatud ettepanekuga algas reedel. Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerov ütles, et arutelud keskendusid Venemaa sõja lõpetamise parameetritele ja läbirääkimisprotsessi edasisele loogikale.

USA esialgne kavand pälvis Kiievis ja Lääne-Euroopas teravat kriitikat, kuna see järgis liiga täpselt Moskva joont, samas kui hilisemad versioonid pälvisid Venemaa vastuseisu Euroopa rahuvalvajate idee väljakäimise tõttu.

Mõlema poole sõnul on Ida-Ukrainas asuva Donbassi piirkonna alade saatus üks peamisi lahendamata küsimusi lahenduse otsimisel sõjale, mis on nõudnud kümnete tuhandete inimeste elu, sundinud miljoneid oma kodudest lahkuma ning laastanud suure osa Ukrainast.

Kohtumine Araabia Ühendemiraatides algas samal ajal, kui Kiievis olid tuhanded inimesed Vene rünnakute tõttu miinuskraadides kütteta. Sadu generaatoreid saatnud Euroopa Liit süüdistas Moskvat tsiviilelanike tahtlikus kütteta jätmises.

Putin on korduvalt öelnud, et kõneluste ebaõnnestumise korral kavatseb Moskva saavutada Ida-Ukraina üle täieliku kontrolli jõuga. Pärast Venemaa-USA kõnelusi Kremlis rõhutas Putini abi Juri Ušakov, et Moskva on tõeliselt huvitatud sõja diplomaatilisest lahendamisest.

"Seni aga jätkab Venemaa oma eesmärkide saavutamist lahinguväljal," lisas Ušakov.

Trump on varem survestanud Ukrainat nõustuma tingimustega, mida Kiiev peab kapitulatsiooniks.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

