Päästeamet soovitab vaatamata külmale ilma mõistlikult kütta

Kamin.
Kamin. Autor/allikas: Karin Koppel
Kuivõrd ööl vastu pühapäeva võib temperatuur langeda kuni -25 kraadini, siis tuletab päästeamet meelde, et kütmisel tasub olla mõistlik.

Päästeameti sõnul näitab statistika, et külmade ilmade saabudes lisandub rohkem väljakutseid seoses ülekütmisest ja veetorude soojendamisest tekkinud tulekahjudega.

"Kui külmad ilmad saabuvad, siis ei ole mõistlik küttekoormust järsult tõsta, sest kõikidel kütteseadmetel on ka oma taluvuspiir. Ülekuumenedes tekivad kahjustused ka sinna ja siis on õnnetus tulemas. Kui on vaja sagedamini kütta, siis teha seda kas väikeste kogustega. Hea rusikareegel on, et kaheksa tundi võiks olla kahe kütmise vahel vahet," lausus päästeameti vastutav Toomas Kääparin.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

