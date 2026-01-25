Teleajakirjanik Arne Kuusmann lahkus 98. aastasena

Kuusmann oli Eesti Raadio Mnemoturniiri ja Kuku raadio Tarkade Klubi üks aktiivsemaid küsimustekoostajaid.

1949. aastal lõpetas Kuusmann agronoomidiplomiga Jäneda Põllumajandustehnikumi. Ta asus tööle Ambla masina-traktorijaamas, seejärel Tapa rajooni ajalehe toimetajana ja ajalehe Harju Elu korrespondendina.

