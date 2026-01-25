Teleajakirjanik Arne Kuusmann lahkus 98. eluaastal
Laupäeval lahkus 98. eluaastal pikaaegne teleajakirjanik Arne Kuusmann.
Kuusmann töötas 1961. aastast 1991. aastani "Aktuaalse kaamera" põllumajandusreporterina.
1949. aastal lõpetas Kuusmann agronoomidiplomiga Jäneda Põllumajandustehnikumi. Ta asus tööle Ambla masina-traktorijaamas, seejärel Tapa rajooni ajalehe toimetajana ja ajalehe Harju Elu korrespondendina.
Kuusmann oli Eesti Raadio Mnemoturniiri ja Kuku raadio Tarkade Klubi üks aktiivsemaid küsimustekoostajaid.
Toimetaja: Valner Väino