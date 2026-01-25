"Ukraina stuudios" kell 18.45: Kersti Kaljulaid ja Martin Herem

Pühapäeval on "Ukraina stuudio" saatekülalisteks president Kersti Kaljulaid ja kindral Martin Herem.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski heitis Davosi majandusfoorumil esinedes Euroopale ette, et see teeb Ukraina aitamiseks liiga vähe ja liiga aeglaselt. Kuidas võeti tema sõnad vastu kohapeal, seda räägib Davosist naasnud president Kersti Kaljulaid.

Ukrainlased on võtnud eesmärgiks hävitada rinnetel rohkem Vene Föderatsiooni võitlejaid, kui Moskva jõuab neid juurde värvata. Kui realistlik on see plaan ning kui tugev on ukrainlaste kaitsetahe, seda selgitab kohapeal olukorraga tutvumas käinud kindral Martin Herem.

Saatejuht on Reimo Sildvee.