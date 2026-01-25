Esmaspäev toob seni aasta kõrgeima elektrihinna

Öösel püsib elektrihind veidi alla 100 euro megavatt-tunni kohta.

Kella poole seitsmest hakkab hind hüppeliselt kerkima ning kell 8.15 ületab see juba 426 eurot ühiku kohta.

Hommikutundidel püsib hind samuti kõrge, jäädes kõikuma 300 euro ringis megavatt-tunni kohta.

Lõuna paiku kasvab hind veelgi – kell 12 ületab hind taas 426 eurot ning kella ühest hüppab hind 15 minutiks 505 euroni.

Päeval kõigub megavatt-tunni hind 300 ja 400 euro vahel ning langeb tööpäeva lõpuks ligi 230 eurole. Pärast tööpäeva tõuseb hind taas vahemikku 300 ja 400 eurot.

Alates kaheksast õhtust hakkab hind järk-järgult langema, jõudes päeva lõpuks ligi 100 euro peale ühiku kohta.

Tegemist on seni 2026. aasta kõrgeima hinnatasemega.

Eestiga sama hinnatase on ka Lätis ja Leedus. Soomes on esmaspäeval keskmine hind 160 eurot ning hinnatipp 275 eurot ühiku kohta.