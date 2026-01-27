X!

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja neli abilinnapead

Peeter Raudsepp ja Kristjan Järvan
Peeter Raudsepp ja Kristjan Järvan Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Tiit Terik, Riina Solman, Joel Jesse ja Kristjan Järvan. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverentsi teemad: sadama piirkonna detailplaneeringud; linna toetusmeetmed külmal ajal; vaimse tervise ja harvikhaiguste ravi kättesaadavus; Lasnamäe sotsiaalmaja avamine; transpordivaldkonna eelarve ja ühistranspordi arengud (sh liinivõrgumuudatuste III etapi ettevalmistused, trolliliikluse taastamine ja gaasibussid); Pirita silla kapitaalremondi plaanid ning lumekoristuse ülevaade.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

