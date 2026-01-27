Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja neli abilinnapead

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Tiit Terik, Riina Solman, Joel Jesse ja Kristjan Järvan. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverentsi teemad: sadama piirkonna detailplaneeringud; linna toetusmeetmed külmal ajal; vaimse tervise ja harvikhaiguste ravi kättesaadavus; Lasnamäe sotsiaalmaja avamine; transpordivaldkonna eelarve ja ühistranspordi arengud (sh liinivõrgumuudatuste III etapi ettevalmistused, trolliliikluse taastamine ja gaasibussid); Pirita silla kapitaalremondi plaanid ning lumekoristuse ülevaade.