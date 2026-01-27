X!

Tallinna Vanasadama A- ja D-terminali detailplaneeringud jõuavad volikokku

Tallinna Sadama A-terminali arhitektuurikonkursi võidutöö.
Tallinna Sadama A-terminali arhitektuurikonkursi võidutöö. Autor/allikas: Molumba OÜ
Tallinna linnavalitsus esitas teisipäeval linnavolikogule vastuvõtmiseks Tallinna Vanasadama A- ja D-terminali ala detailplaneeringud, millega peaks sadamaala linnaruumi suhtes avanema ning avalik ruum ja liikumisvõimalused paranema.

A‑reisiterminali ja kruiisiterminali detailplaneering hõlmab 66,14 hektari suurust maa‑ ja mereala, mille keskne eesmärk on kujundada senisest killustunud sadamataristust kaasaegne ja selge struktuuriga multifunktsionaalne linnasadam, teatas linnavalitsus.

Planeering võimaldab kavandada uue terminalihoone ning sadamafunktsioone toetavaid erinevaid abihooneid. Lisaks sadama teenindamiseks vajalikke tehnorajatisi ning kvaliteetset avalikku ruumi, mille tähtis osa on katkematu rannapromenaad.

Kuna ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, on hoonestusalade kavandamisel arvestatud vanalinna silueti vaadeldavusega.

D‑terminali ja lähiala detailplaneering puudutab 7,63 hektari suurust ala. Senine peamiselt tootmis‑ ja ärimaa on kavandatud sihipäraseks segahoonestuseks, mis ühendab sadamataristu, kaasaegsed ärihooned ja kuni viiekorruselise elamuarenduse.

Tallinna Sadama D-terminali detailplaneeringu illustratsioon Autor/allikas: K-Projekt AS

Pikksilma, Reidi ja Uus‑Sadama tänava vahelisel alal luuakse terviklik hoonestusstruktuur, täpsustatakse seniseid krundipiire ning määratakse ehitusõigus nii uutele kui rekonstrueeritavatele hoonetele.

Olulise uuendusena kavandatakse ala läbiv lai promenaad, mis ühendab Reidi tee ja mereäärse ruumi jalakäijatele ja ratturitele mugava ning avara liikumiskoridoriga. Mitmed väärtuslikud paekivist hooneosad integreeritakse uude linnaruumilahendusse, mis loob sideme piirkonna ajaloo ja tänapäevase arhitektuuri vahel.

Detailplaneeringute elluviimine on osa Vanasadama Masterplan 2030 lahenduste realiseerimisest, mis näeb ette avatud, rohelise ja mitmekesise linnasüdame kujundamist mere äärde.

Mõlemad planeeringud on koostanud K-Projekt AS.

Pärast planeeringute vastuvõtmist linnavolikogus korraldavad Tallinna linnaplaneerimise amet ja kesklinna valitsus avaliku väljapaneku.

Tallinna Sadama A-terminali arhitektuurikonkursi võidutöö. Autor/allikas: Molumba OÜ

Toimetaja: Karin Koppel

