Galerii: Taani kuningapaar külastas Rakett 69 teadusstuudiot

President Karis ja Sirje Karis külastasid koos Taani kuningapaariga Rakett 69 teadusstuudiot.

Rakett 69 stuudios tutvustati riigipeadele HK Unicorn Squadi tegevust ning kohtuti tütarlastega, kes õpivad robootikat ja tehnoloogiat.

Teisipäeval ja kolmapäeval viibivad president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary. Kuningas Frederik X väisas Eestit viimati kroonprintsina 2018. aastal. Praeguse kuninga ema Margrethe II külastas Eestit 2019. aastal.