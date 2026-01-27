X!

Galerii: Taani kuningapaar külastas Rakett 69 teadusstuudiot

Eesti
Taani kuningapaar külastas Rakett 69 stuudiot.
Vaata galeriid
52 pilti
Eesti

President Karis ja Sirje Karis külastasid koos Taani kuningapaariga Rakett 69 teadusstuudiot.

Rakett 69 stuudios tutvustati riigipeadele HK Unicorn Squadi tegevust ning kohtuti tütarlastega, kes õpivad robootikat ja tehnoloogiat.

Teisipäeval ja kolmapäeval viibivad president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary. Kuningas Frederik X väisas Eestit viimati kroonprintsina 2018. aastal. Praeguse kuninga ema Margrethe II külastas Eestit 2019. aastal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:12

Glinka alistas endise esisaja mängija

17:06

Ukraina väitel hävitas ta droonidega mullu üle 800 000 Vene sihtmärgi Uuendatud

17:06

Valimisteenistus: tühistamisele läinud häältega polnud võimalik manipuleerida

16:50

Maratoni eksmaailmarekordiomanik kolis Türgi lipu alla

16:28

Hiina häkkerid pääsesid aastaid ligi Briti kõrgete ametnike telefonidele

16:26

Tallinna Pelgulinna trammitee rajamisel on palju vastuseta küsimusi

16:22

Lätis esineb mai lõpus Jack White

16:16

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

16:14

Eesti suuremad telekomiettevõtted tõstavad järk-järgult oma hindu

16:04

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

10:50

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

26.01

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

06:52

Tallinn loobub rattateede ehitamisest Narva maanteel ja Liivalaia tänaval

17:06

Ukraina väitel hävitas ta droonidega mullu üle 800 000 Vene sihtmärgi Uuendatud

08:17

Helsingi kesklinna ja Vantaa lennujaama vahele kavandatakse 24-kilomeetrist tunnelit

26.01

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

26.01

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:12

Glinka alistas endise esisaja mängija

16:50

Maratoni eksmaailmarekordiomanik kolis Türgi lipu alla

16:16

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

15:51

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

loe: kultuur

16:22

Lätis esineb mai lõpus Jack White

16:04

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

15:37

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

15:32

LR kuldasarjas ilmus täiendatud kujul Anu Lambi essee "Keeleuuenduse lõpmattu kurv"

loe: eeter

15:35

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

11:22

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

10:33

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

Raadiouudised

15:40

Suured telekommunikatsiooniettevõtted tõstavad teenuste hindu

15:25

Raadiouudised (27.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (27.01.2026 12:00:00)

12:25

NATO peasekretär kahtleb Euroopa kaitsevõimes Ameerika Ühendriikideta

12:20

Täienev metsaseadus hõlmab fikseerimata küpsusvanusega puuistandikke

12:20

Ilm läheb veidi külmemaks

10:55

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

09:55

Ilm on täna olulise sajuta

09:50

ICE ametnikud lahkuvad Minneapolisest

09:50

Ministeeriumidel puudub üksmeel angerjavarude kaitsel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo