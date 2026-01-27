X!

Läti kohus mõistis Kremli-meelse aktivisti Gaponenko 10 aastaks vangi

Kohtuhaamer.
Kohtuhaamer. Autor/allikas: Blogtrepreneur/Wikimedia Commons
Riia ringkonnakohus mõistis teisipäeval Kremli-meelse aktivisti Aleksandrs Gaponenko kümneks aastaks vangi välisriigi abistamise eest Läti-vastases tegevuses ning rahvustevahelise vaenu õhutamise eest.

Prokuratuur teatas BNS-ile, et prokurör on kohtuotsusega rahul ning peab seda põhjendatuks ja seaduslikuks. Lõpukõnes oli prokurör taotlenud süüdistatavale täpselt sama karistust.

Gaponenko võib Riia ringkonnakohtu otsuse edasi kaevata Riia regionaalkohtusse. Advokaat Imma Jansone ütles BNS-ile, et teeb seda pärast täieliku kohtuotsuse avaldamist. Vahi all viibiv Gaponenko end süüdi ei tunnistanud.

Gaponenkot süüdistati välisriigi abistamises Läti-vastases tegevuses ning rahvusliku vaenu õhutamises.

2025. aasta veebruaris osales Gaponenko Moskvas SRÜ Riikide Instituudi korraldatud avalikul arutelul pealkirjaga "Vene kaasmaalaste etnotsiid Balti riikides" ja pidas kõne, milles avaldas toetust Venemaa agressiivsele diasporaa toetamise poliitikale ning kiitis SRÜ Riikide Instituudi tööd.

Prokuratuuri teatel tegi süüdistatav ka tõele mittevastavaid avaldusi eesmärgiga kujutada lätlasi Lätis elavate venelaste suhtes vaenulikena. Sellise Lätit laimava teabega edendas süüdistatav Venemaa geopoliitilisi huve, mis olid suunatud Läti ja Balti riikide vastu üldiselt.

Samuti ütles ta, et üks lahendusi "venelastevastase etnotsiidi" peatamiseks võiks olla Venemaa sissetung Balti riikidesse, sealhulgas Lätti, milleks tuleb teha ettevalmistusi ning tagada õigeaegselt ka ideoloogiline valmisolek. Venemaa tegevust toetades aitas süüdistatav ellu viia Läti iseseisvuse, suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja riikliku julgeoleku vastaseid tegusid.

Gaponenko esines konverentsil koos teiste Läti elanikega, kellele on süüdistused esitatud eraldi kriminaalasjas: Kremli-meelsed aktivistid Romans Samuļs, endine Riia linnavolikogu liige Ruslans Pankratovs, endine Euroopa Parlamendi liige Andrejs Mamikins, Sergejs Vasiljevs ja teised.

Gaponenko on viibinud Riia keskvanglas vahi all alates 2025. aasta 14. veebruarist.

1954. aastal sündinud Gaponenko on juba varem süüdi mõistetud rahvusliku vaenu õhutamises ja Läti-vastases tegevuses ning talle on esitatud süüdistus ka teises kohtuasjas.

Gaponenkot on korduvalt mainitud Läti kaitsepolitsei aastaaruannetes.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

