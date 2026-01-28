FT: endine OPEC-i juht elas Ühendkuningriigis altkäemaksude toel luksuselu

Londoni kohtus tuli avalikuks, et naftat eksportivate riikide organisatsiooni OPEC endine president Diezani Alison-Madueke nautis Ühendkuningriigis luksuslikku elustiili. Süüdistuse kohaselt võimaldasid seda kütuseärimeestelt saadud altkäemaksud ajal, mil ta töötas Nigeeria valitsuses ministrina, kirjutab Financial Times .

Alison-Madueke astus teisipäeval kohtu ette Ühendkuningriigis suurt tähelepanu pälvinud korruptsiooniprotsessis. Teda süüdistatakse eralennukitega reisimises, tohutus koguses luksuskaupade vastuvõtmises ning Londoni nooblites linnaosades asuva kinnisvara kasutamises.

Prokuröride väitel maksid naftaettevõtjad Alison-Maduekele altkäemaksu aastatel 2010–2015, mil ta pidas naftaministri ametit. Ärimeeste eesmärk oli sõlmida tulusaid tehinguid riikliku Nigeeria Naftakorporatsiooniga.

Vandekohtunikele räägiti muuhulgas 2013. aasta novembris toimunud eriti ekstravagantsest ja kallist ostlemisretkest Harrodsi kaubamajas, kus üks jõukas Nigeeria naftaärimees tasus ministri personaalse ostujuhi teenuse eest.

65-aastane Alison-Madueke, kellele on esitatud süüdistus viies altkäemaksu võtmise ja ühes altkäemaksu vandenõu punktis, ilmus Southwarki kroonikohtu süüpinki koos 54-aastase Olatimbo Ayindega. Ayindet süüdistatakse kahes altkäemaksu andmise punktis.

Juhtumiga on seotud ka Alison-Madueke vend, 69-aastane endine peapiiskop Doye Agama, keda süüdistatakse altkäemaksu vandenõus ja kes osales istungil videosilla vahendusel. Kõik kohtualused eitavad süüd.

Tegemist on suurima Nigeeriaga seotud korruptsiooniprotsessiga Ühendkuningriigis pärast 2012. aastat, mil Delta osariigi endisele kubernerile James Iborile mõisteti rahapesu eest 13-aastane vangistus.

Nigeeria eelmise presidendi Goodluck Jonathani valitsuse mõjuka liikme käsutuses olid Ühendkuningriigis viibides ka koduabiline, lapsehoidja, aednik ja autojuhid. Prokurör Alexandra Healy märkis, et naftalepingutest kasusaajad kandsid hoolt selle eest, et Alison-Madueke saaks nautida luksuslikku elu.

Ehkki prokuröri sõnul pole tõendeid, et lepinguid oleks antud ebakompetentsetele ettevõtetele, oli nende hüvede vastuvõtmine ministri poolt selgelt ebaeetiline. "Inimesed, kes olid valmis selliseid summasid tema peale kulutama, uskusid ilmselgelt, et ta kasutab oma mõjuvõimu nende eelistamiseks," lausus Healy.

Vandekohtunikele näidati fotosid 2011. aastal 3,25 miljoni naela eest ostetud Buckinghamshire'i häärberist, kus asub muuhulgas kinosaal. Prokuratuuri andmetel oli kinnistu Alison-Madueke ainukasutuses ning ta peatus seal korduvalt, sealhulgas nädalaid kestnud perioodi vältel, mil ta kirjutas raamatut Nigeeria presidendist.

Samuti tehti tema soovil mitme miljoni naela eest renoveerimistöid teistel objektidel, näiteks Kesk-Londonis asuvas korteris, kuhu paigaldati lift, et tema ema liikumist hõlbustada.

Alison-Madueket, kes valiti 2014. aastal esimese naisena OPEC-i presidendiks, süüdistatakse ka poja erakooli õppemaksude vastuvõtmises. Selgitades, miks asja arutatakse Londonis, märkis prokurör Healy: "On täiesti asjakohane käsitleda selles riigis toime pandud tegevust just siinses kohtus."