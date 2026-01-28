Hoiu-laenuühistud kahanesid aastaga kümnendiku võrra

Majapidamiste hoiused hoiu-laenuühistutes vähenesid aastaga kümnendiku võrra, samuti vähenes umbes kümme protsenti ka nende ühistute bilansimaht ja liikmeskond, selgub Eesti Panga avaldatud 2025. aasta neljanda kvartali statistikast.

Eelmise aasta neljanda kvartali lõpus oli Eestis 12 hoiu-laenuühistut (HLÜ), mida on kahe võrra vähem kui aasta tagasi. Ühistute liikmeid oli 11 754, mida on 284 võrra vähem kui eelnevas kvartalis ja 1192 liikme võrra vähem kui aasta tagasi, teatas Eesti Pank kolmapäeval.

Hoiu-laenuühistute (HLÜ) bilansimaht oli aasta lõpus 128,8 miljonit eurot. Eelneva kvartaliga võrreldes vähenes maht 3,3 miljoni euro võrra ja eelmise aasta sama ajaga võrreldes ligi 15 miljoni euro (10,4 protsendi) võrra.

HLÜ-de hoiuste jääk oli 94,4 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud 11,2 protsendi võrra.

Enamiku HLÜ-de varadest moodustavad laenud ettevõtetele ja suurima osa kohustustest majapidamistelt kaasatud hoiused.

Majapidamiste hoiuste jääk langes neljandat kvartalit järjest ja oli 83 miljonit eurot. Seda oli 9,6 miljonit eurot ehk 10 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Majapidamiste hoiustest suurima osa moodustasid kuni aastase tähtajaga hoiused, mida on ligi 45 miljoni euro väärtuses

Ettevõtete hoiuste jääk oli 11,6 miljonit eurot, mis kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra, kuid oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,3 miljonit eurot väiksem. Ka ettevõtete hoiustest enamiku ehk 8,8 miljonit eurot moodustasid kuni aastase tähtajaga hoiused

Majapidamiste uute tähtajaliste ja säästuhoiuste lepingute maht oli neljandas kvartalis 8,3 miljonit eurot. Eelneva kvartaliga võrreldes vähenes see summa ligi kolmandiku ehk 3,7 miljoni euro võrra ja eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenes see ligi kaks korda. Nendest hoiustest enamiku moodustasid kuni aastase tähtajaga hoiused.

Ettevõtete uute tähtajaliste ja säästuhoiuste lepingute maht oli 4,4 miljonit eurot, mida oli 0,8 miljonit eurot rohkem kui eelnevas kvartalis ja 0,2 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Uute hoiuste hulgas olid ülekaalus kuni aastase tähtajaga hoiused.

HLÜ-de neljanda kvartali kahjum oli 405 000 eurot. Eelneva kvartali kasum oli 402 000 eurot ja eelmise aasta neljandas kvartalis oli kasum 417 000 eurot

Üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli 8,2 miljonit eurot ehk 9 protsenti laenuportfellist (majapidamised ja ettevõtted kokku). See kasvas eelneva kvartaliga võrreldes 1,3 miljoni euro võrra ja eelmise aasta sama ajaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra.