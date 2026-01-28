X!

Noortele mõeldud Somaalia piinalaagrid raputavad Soome avalikkust

Välismaa
Somaalia pealinnas Mogadishus asuv ümberkasvatuslaager
Somaalia pealinnas Mogadishus asuv ümberkasvatuslaager Autor/allikas: Yle
Välismaa

Rahvusringhäälingu Yle hiljutine uuring raputas Soome avalikkust, kuna selgus, et riigis elavad Somaalia juurtega lapsevanemad saadavad oma lapsed Somaalias asuvatesse "ümberkasvatuslaagritesse". Välismaailmast ära lõigatud noored peavad laagrites taluma peksmist ning samal ajal võitlema veel ka näljaga.

Yle ajakirjanik Wali Hashi paljastas saate MOT uuringu käigus noorte inimeste väärkohtlemise. Hashi teeskles lapsevanemat, kes soovis saata oma poega Somaalias asuvasse laagrisse.

Ajakirjanik oli varem teada saanud, et Soomes elavad Somaalia päritolu lapsevanemad saadavad oma lapsed Somaaliasse. Väidetavalt tahavad lapsevanemad sel viisil oma lapsi kaitsta alkoholi, kuritegevuse ja narkootikumide eest. Lisaks püütakse tagada, et lapsed ei võtaks omaks läänelikku liberaalset eluviisi.

Mõned noored saadetakse sugulaste juurde elama, teised aga satuvad niiöelda ümberkasvatuslaagritesse. Somaalia keeles on sellise tegevuse kohta isegi oma sõna: dhaqan celis, mis eesti keeles tähendab umbes "tagasipöördumist oma juurte juurde". 

Hashi sõitiski Somaaliasse, et täpsemalt uurida, mis nendes laagrites toimub. Ta filmis salaja laagrites toimuvat ning kohtus ka ühe ümberkasvatuslaagri juhiga. 

Kõigepealt külastas ajakirjanik Somaalia pealinnas Mogadishus asuvat laagrit. Laager oli ümbritsetud okastraadiga ning sissepääsu juures seisid relvastatud valvurid. Seal kohtuski ta asutuse juhiga, kes selgitas talle, mis juhtub, kui noor inimene saabub laagrisse. 

"Nende pead aetakse kiilaks. Kui nad punnivad vastu, pannakse nad ahelatesse ja kästakse duši all käia," selgitas asutuse juht. 

Laagris tegutsevad töötajad ütlesid veel Hashile, et seal olevaid noori pekstakse, karistuseks peavad nad taluma ka nälga. Uuringu käigus selgus, et laagritesse on jõudnud lapsed kõikjalt maailmast. Sellised laagrid paiknevad lisaks Somaaliale ka Keenias.

Keenias asuvas laagris kohtas Hashi poissi, kes oli pärit Stockholmist. Ühes Mogadishus asuvas laagris öeldi Hashile, et lääneriikides elavad perekonnad maksavad sellise "teenuse" eest sadu eurosid kuus (Somaalias on keskmine palk umbes 150 eurot kuus – toim). 

Soome kodanik Abdi ütles saatele MOT, et tema vanemad saatsid ta Keenias asuvasse laagrisse. Ta oli toona kõigest 12-aastane ja veetis laagris kaks aastat, taludes kogu selle aja peksmist ning nälga.

"Nad kasutasid peksmiseks puidust toikaid, kuni need purunesid, või veetorusid, sest need ei purunenud," rääkis Abdi. Ta lisas, et vanemad saatsid ta sinna, kuna tal oli koolis raskusi ja ta jäi vahele ka varastamisega.

"Mul on tunne, et kogukond soovitas mu vanematele, et see oleks hea lahendus," ütles Abdi. 

Soome välisministeerium teatas, et sellised juhtumid tulevad harva päevavalgele. "Me teame, et sinna saadetakse noori, kuid me saame nende juhtumite kohta väga vähe otsest informatsiooni," ütles välisministeeriumi konsulaarteenuste juht Jussi Tanner.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

