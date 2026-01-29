Algavad Are möödasõidu 2+2 teelõigu ehitustööd

Ehituse esimeses etapis alustatakse raadamistöödega riigitee kõrval, mis liiklust põhiteel suuresti ei häiri. Pinnasetöödega, millega kaasnevad lõiguti 70 km/h kiiruspiirangud, plaanitakse alustada märtsi alguses, sõltuvalt ilmastikust.

Ehituspiirkonnas võib liikuda tavapärasest rohkem ehitustehnikat, mistõttu palub transpordiamet liiklejatel olla tähelepanelik ning järgida ajutist liikluskorraldust. Olulistest liikluskorralduse muudatustest teavitatakse liiklejaid täiendavalt enne vastavate tööde algust.

Are möödasõidu seitsme kilomeetri pikkune teelõik asub suures osas uuel trassil ning ulatub Kangru ja Parisselja külade piirilt kuni Vana-Tallinna maantee ristmikust mõnisada meetrit Pärnu poole. Projekti raames rajatakse teelõigule üks kergliiklustunnel, üks liiklussõlm, kaks tee ristet ja kaks põhitee ning üks kõrvaltee sild.

Ehitustöödeks on ette nähtud 30 kuud. Tööde kogumaksumus on 36,46 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekti kaasrahastab 85 protsendi ulatuses Euroopa Liit.