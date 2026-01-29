Nafta hind käis üle 70 dollari piiri

USA ja Iraani vahel kasvavad pinged ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind käis esmaspäeval üle 70 dollari barrelist.

USA president Donald Trump ähvardas kolmapäeval taas Iraani ning nafta hind võttis maailmaturul suuna üles.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval ligi 2,4 protsenti ja on nüüd umbes 69,77 dollarit barreli kohta. Brent ületas vahepeal ka 70 dollari piiri. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 64,59 dollarit barreli kohta.

Trump uuendas kolmapäeval ähvardusi rünnata Iraani, islamiriik toodab umbes 3,2 miljonit barrelit päevas. Investorid muretsevad üha enam ka võimaliku Iraani kättemaksurünnaku pärast.

"Otsene turu mure on kahju, mis võib tekkida, kui Iraan ründab oma naabreid või mis veelgi olulisem, kui see sulgeb Hormuzi väina," ütles vahendusfirma PVM analüütik John Evans.

Hormuzi väin on oluline kaubatee, mille kaudu läbib iga päev umbes 20 miljonit barrelit naftat, mis tuleb Iraanist, Iraagist, Kuveidist, Saudi Araabiast, Katarist ja Araabia Ühendemiraatidest.

Mõned analüütikud prognoosivad, et Iraaniga seotud pingete tõttu võib nafta hind lähiajal tõusta veelgi. Analüütikud hindavad, et edasine geopoliitiline eskaleerumine võib Brenti hinna tõsta järgmise kolme kuu jooksul kuni 72 dollarini barreli kohta.

Naftahindade peamine liikumapanev jõud on endiselt Iraani ja Lähis-Ida ümbritsevad geopoliitilised pinged, kuigi ka planeerimata tootmiskatkestused Kasahstanis ja USA-s (talvetormi tõttu) on avaldanud ajutist mõju, ütles finantsfirma DBS Bank energiasektori juht Suvro Sarkar.