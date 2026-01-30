Hegseth jätab ilmselt vahele NATO kaitseministrite kohtumise

USA kaitseminister Pete Hegseth jätab suure tõenäosusega vahele veebruaris Brüsselis toimuva NATO kaitseministrite kohtumise. Kui see kinnitust leiab, oleks tegemist juba teise korraga järjest, mil Trumpi administratsiooni minister ei osale alliansi nõupidamisel.

Uudisteagentuur Reuters kirjutas anonüümsetele allikatele tuginedes, et Hegseth ei osale järgmisel kuul Brüsselis toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel. Politico teatel saadab Hegseth kohtumisele enda asemel kaitseministri asetäitja Elbridge Colby, keda peetakse Pentagonis Euroopa-küsimustes karmikäeliseks.

12. veebruaril Brüsselis aset leidev istung on esimene ministrite tasemel NATO kohtumine pärast seda, kui USA president Donald Trump ähvardas korduvalt, et Ameerika Ühendriigid võiksid Gröönimaa liitlasriigilt Taanilt jõuga üle võtta.

Ekspertide hinnangul võib USA kaitseministri puudumine nii olulisel kohtumisel saata liitlastele halva signaali ning süvendada muret USA pühendumuse pärast NATO-le ja Euroopa julgeolekule laiemalt.

Trumpi administratsioon on samas rõhutanud, et Ameerika Ühendriikidel on uued sõjalised prioriteedid, mis on kirjas eelmisel nädalal avaldatud riiklikus kaitsestrateegias.

Dokumendi kohaselt on USA valmis liitlasi jätkuvalt toetama, kuid senisest piiratumas mahus ning eelkõige valdkondades, mis on kriitilise tähtsusega.

Kaitsestrateegia toonitab ka, et Euroopa liitlased peavad edaspidi märksa rohkem panustama omaenda kaitsevõimesse ning võtma suurema vastutuse piirkonna julgeoleku eest.

Pentagon ei ole Hegsethi võimalikku puudumist NATO kaitseministrite kohtumiselt seni kommenteerinud.

Tegemist oleks aga juba teise korraga järjest, kui Trumpi administratsiooni kõrge ametnik jätab sõjalise alliansi olulise kohtumise vahele. Detsembris ei osalenud NATO välisministrite kohtumisel ka USA välisminister Marco Rubio.