Politico: eurosaadik Terras jättis oma lisatulu summa deklareerimata

Mitu Euroopa Parlamendi liiget on deklareerinud lisatulu olemasolu, kuid jätnud avaldamata selle täpse suuruse. Politico andmetel kuulub nende hulka ka Eesti eurosaadik Riho Terras (Isamaa).

Eurosaadikute eetikakoodeksi kohaselt peavad parlamendiliikmed deklareerima igasuguse väljaspool Euroopa Parlamenti teenitud tulu, mis ületab 5000 eurot aastas. Saadikute enda kuupalk pärast maksude ja kindlustusmaksete mahaarvamist on 8088 eurot.

Eetikakoodeksis seisab: "Kui [koos parlamendiliikme ametikohustuste täitmisega tehtav tasustatav tegevus] toob tulu, märgivad parlamendiliikmed iga üksiku tuluallika puhul selle summa ja vajaduse korral laekumise sageduse."

Transparency International jagas Politicoga 14 rahvasaadiku nime, kes deklareerisid küll 2024. aastal potentsiaalse lisatulu, mis ulatub üle 5000 euro, kuid ei avaldanud täpset teenitavat summat.

Paljud nimekirjas olevad saadikud olid lubanud oma 2024. aasta tulud avalikustada, kuid polnud seda teinud veel möödunud nädalal, kui vabaühendus parlamendi registreid kontrollis.

"Ilma saadikute deklaratsioonide korraliku kontrolli ja eetikakoodeksi rikkumiste eest määratavate karistusteta peavad EL-i kodanikud lootma vaid saadikute lubadustele. Selle tulemused räägivad iseenda eest," ütles Transparency Internationali vanempoliitikaametnik Raphaël Kergueno.

Nimekirjas oli välja toodud ka EPP fraktsiooni kuuluva Riho Terrase nimi, kes oli märkinud ära võimalikud dividenditulud.

"Kõik on deklareeritud," vastas ta Politico päringule.

Eurosaadikud teenivad lisatulu nii suunamudimise kui raamatute kirjutamisega

Nimekirja kuulub ka Hispaania parempopulistist saadik Alvise Pérez, kes tegutseb põhitöö kõrvalt korruptsioonivastase suunamudijana. Ta märkis eelmise aasta deklaratsioonis parlamendile, et uuendab suunamudimisest saadud täpset tulu iga aasta lõpus. Siiski pole ta avalikustanud summat, mida on teeninud alates eurosaadikuks saamisest 2024. aastal – ehkki andmed näitavad, et valimiste-eelsetel kuudel teenis ta selle lisatööga 20 000 eurot kuus.

Samuti on nimekirjas Mario Mantovani, Itaalia saadik Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioonist, kellel on parlamenditöö kõrvalt kolm nõustajarolli. Transparency Internationali sõnul lubas ta summad deklareerida 2024. aasta lõpuks, kuid ei teinud seda. Varasemate andmete põhjal teenis ta neis rollides enne praegust ametiaega regulaarselt kuuekohalisi summasid aastas, märkis väljaanne.

Euroopa Rahvapartei saadik Michał Wawrykiewicz, kes on pikaajaline EL-i õiguse ekspert ja nõustanud kliente jaekaubandus-, kinnisvara-, telekommunikatsiooni- ja raudteesektoris, ütles, et ei pidanud tulu Euroopa Parlamendis deklareerima, kuna oli seda juba teinud Poola parlamendis. Ta sõnas Politicole, et "mõistis reegleid valesti".

Tšehhi parempopulist Jana Nagyová väitis, et tema büroo andis talle tulude deklareerimise kohta "valet teavet".

Mõned saadikud saatsid andmed pärast Politico päringut. Saksamaa fraktsioonitu saadik Sibylle Berg oli enne parlamendiga liitumist kirjanik ja näitekirjanik. Tema büroo saatis dokumendi, mille kohaselt teenib ta väljaspool parlamenditööd 120 000 eurot aastas.

Roheliste saadik Lena Schilling, kes teenis lisatulu 2024. aastal avaldatud raamatuga ja teavitas parlamenti võimalikust tulust juba enne selle ilmumist, ütles, et ei deklareerinud summat, kuna see jäi alla 5000 euro piirmäära.

Hispaania EPP saadik Esteban González Pons märkis, et avaldas 2025. aastal kaks raamatut, kuid autoritasude suurust saab kinnitada alles mais.

Kommentaaripalvele jätsid vastamata Domenico Lucano (Vasakpoolsed), kes on märkinud tegevuse ühes filmistuudios, ja Vladimir Prebilič (Rohelised), kes loeb Ljubljanas loenguid.

Samuti ei vastanud Katri Kulmuni (Renew), kellel on Soomes mitmeid kohaliku tasandi rolle (lisaks tasustatud liikmelisus kristliku sihtasutuse nõukogus), ega Pekka Toveri (EPP), kes on märgitud oma ettevõtte tegevjuhiks.

Prantsuse saadik François Kalfon (S&D) sõnas, et ei ole saanud mingit tasu ega tulu ühestki professionaalsest tegevusest ning et on astutud kõik vajalikud sammud, et tagada täielik vastavus parlamendi läbipaistvusreeglitele. Kalfoni deklaratsioonis seisab: "2024. aasta dividendid on veel määramata".

Sotsiaaldemokraat Elisabeth Grossmann oli samuti Transparency Internationali nimekirjas, kuid ütles Politicole, et pole pärast valituks osutumist Viinis lektorina töötanud ega ole seetõttu oma andmeid uuendanud.