Lecornu surus ilma parlamendihääletuseta läbi Prantsuse eelarve

Lecornu seisab nüüd silmitsi umbusaldusavaldusega, sest lubas eelmisel aastal taotleda parlamendi heakskiitu, et vältida oma kahe eelkäija saatust, kes eelarveläbirääkimiste tõttu ametist tagandati.

Lecornu aga otsustas kasutada põhiseaduslikku vahendit, mida tuntakse artikli 49.3 nime all. See klausel lubab eelarve vastu võtta ilma hääletuseta.

Lecornu teatas reedel, et pärast kuudepikkuste läbirääkimiste ummikusse jooksmist kasutab ta oma võimu eelarve läbisurumiseks.

"Prantsusmaal peab olema eelarve. Ja seega võtan siin saali ees valitsuse nimel vastutuse kogu 2026. aasta rahandusseaduse eelnõu eest," ütles Lecornu.

Lecornu vastased, sealhulgas populistlikud erakonnad, on lubanud vastusena esitada tema vastu umbusaldusavaldusi. Rahanduskomisjoni esimehe Éric Coquereli sõnul arutatakse ja hääletatakse avaldusi eeldatavasti esmaspäeval.

Kui Lecornu jääb ametisse, nagu tema senise toetuse põhjal oodatakse, liigub eelarve edasi lõplikule vastuvõtmisele. Sotsialistlik partei on juba oma liikmeid survestanud, et nad alluksid partei liinile ja toetaksid valitsust

Lecornu tegi varem ka sotsialistide toetuse saamiseks järeleandmisi. Sotsialistidele tehtud järeleandmiste hulka kuuluvad üliõpilastele mõeldud ühe-eurone eine ja madalapalgaliste töötajate toetuse suurendamine.