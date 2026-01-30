USA võimud vahistasid Minnesota protestidega seoses ajakirjanik Don Lemoni

Telekanali CNN endine ajakirjanik Don Lemon osales paar nädalat tagasi Minnesota kirikus toimunud Donald Trumpi immigratsioonipoliitika vastasel protestil. Vabariiklaste hinnangul segasid protestijad toona jumalateenistust ja Lemoni advokaadid teatasid reedel, et föderalvõimud võtsid kuulsa ajakirjaniku vahi alla.

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid reedel telekanalile CBS News, et Lemon vahistati öösel ning sellega olid seotud Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja sisejulgeolekuministeeriumi alluvuses olev õiguskaitseasutus.

Lemoni advokaat Abbe Lowell kinnitas, et föderaalagendid võtsid ajakirjaniku Los Angeleses vahi alla. Lemon plaanis seal kajastada nädalavahetusel toimuvat Grammy auhindade jagamist.

"Don on olnud ajakirjanik 30 aastat ja tema töö Minneapolises, mis on põhiseadusega kaitstud, ei erinenud sellest, mida ta on alati teinud. Põhiseaduse esimene parandus (näeb ette usuvabaduse, sõnavabaduse, ajakirjandusvabaduse, rahumeelsete kogunemiste vabaduse USA-s – toim) on olemas selleks, et kaitsta ajakirjanikke, kelle rolliks on heita tõele valgust ja võtta võimulolijaid vastutusele," ütles Lowell.

USA justiitsminister Pam Bondi ütles, et föderaalagendid vahistasid Lemoni ja veel kolm inimest, mis on seotud rünnakuga St. Pauli (Minnesotas asuva Minneapolise naaberlinn – toim) kirikule.

Asjaga kursis oleva allika sõnul esitatakse Lemonile süüdistus vandenõus ja FACE Acti nimelise föderaalseaduse rikkumises. Seadus võeti vastu 1994. aastal ning selle eesmärk on kaitsta vaba juurdepääsu kliinilistele teenustele.

Mitmele inimesele on esitatud süüdistus seoses 18. jaanuaril toimunud sündmustega. Protestijad sisenesid toona kirikusse, kuna avastasid, et üks selle pastoritest on seotud ICE-iga. Sündmus põhjustas sotsiaalmeedias suure tormi ning parempoolsed ja vasakpoolsed aktivistid said jälle võimaluse üksteist sõimata ja sildistada.

Lemon ise töötas CNN-is ligi 15 aastat, kuid vallandati 2023. aastal. Nüüd on tal oma saade YouTube'is.