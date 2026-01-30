X!

Kreml teatas nõusolekust peatada Kiievi ründamine kuni pühapäevani

Eesti
Mitmed Ukraina piirkonnad seisavad silmitsi -30 kraadise õhutemperatuuriga.
Mitmed Ukraina piirkonnad seisavad silmitsi -30 kraadise õhutemperatuuriga. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentyn Ogirenko
Eesti

Kreml teatas reedel, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõustus peatama Kiievi ründamise USA presidendi Donald Trumpi palvel kuni pühapäevani.

USA president Donald Trump ütles, et palus Putinil peatada äärmiselt külma ilma tõttu rünnakud Ukraina pealinnale ja selle ümbrusele.

Moskva sõnul olevat USA liider teinud selle üleskutse, et aidata kaasa Washingtoni juhitud läbirääkimisprotsessile, mille eesmärk on lõpetada ligi neli aastat kestnud sõda.

Venemaa rünnakud Ukraina energiavõrgule on jätnud mitmed piirkonnad kütteta ning lähipäevil oodatakse Kiievis temperatuuri langemist umbes 30 miinuskraadini, mis tekitab hirmu humanitaarkriisi ees.

"Võin kinnitada, et president Trump esitas tõepoolest president Putinile isikliku palve hoiduda Kiievi ründamisest nädala jooksul kuni 1. veebruarini, et luua läbirääkimisteks soodsad tingimused," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ei USA liider ega Moskva täpsustanud, millal Trump Putinilt seda palus.

"Palusin isiklikult president Putinil nädala jooksul Kiievit ja teisi linnu mitte tulistada," ütles Trump päev varem Valges Majas toimunud valitsuskabineti istungil.

Sel nädalal ei ole Ukraina teatanud tavapärastest ulatuslikest drooni- ja raketirünnakutest, mida Venemaa on sõja vältel Kiievi vastu korraldanud.

"Eile öösel energiarajatistele rünnakuid ei toimunud," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel sotsiaalmeedias.

"Kuid eile pärastlõunal sai meie energiataristu mitmes piirkonnas tabamuse," lisas ta.

Samuti süüdistas ta Moskvat hiljutistes rünnakutes Ukraina logistikateedele. Peaminister Julia Svõrõdenko ütles, et vaenlane korraldas ainuüksi viimase 24 tunni jooksul seitse droonirünnakut raudteerajatistele.

Zelenski tervitas Trumpi üleskutset ning lubas Venemaa nõustumise korral samuti lõpetada rünnakud nende energiataristu vastu.

"Kui Venemaa ei ründa meie energiataristut – tootmisrajatisi ega muid energiavarasid –, siis ei ründa ka meie nende omi," ütles Ukraina president reedel ajakirjanikele.

Kõige hullemat külmalainet Kiievis on oodata pärast 1. veebruari ning Ukraina ilmateenistus hoiatab, et temperatuur võib lähipäevil langeda kuni -30 kraadini. Kreml on vaikinud külma kätte jäänud ukrainlaste teemal ning on varem süüdistanud nende kannatustes Kiievit.

Nädalavahetusel lõppev paus toimub enne Venemaa ja Ukraina läbirääkijate teist kõnelustevooru Abu Dhabis.

Eeldatavasti keskendub see läbirääkimisvoor lahendamata võtmeküsimusele – territoriaalsele kuuluvusele.

Moskva okupeerib suuri alasid Lõuna- ja Ida-Ukrainas ning nõuab, et Kiiev lahkuks oma kontrolli all olevatest Donetski oblasti osadest, mida Ukraina peab vastuvõetamatuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:15

ETV spordisaade, 30. jaanuar

23:12

Venemaa ei tunnista endiselt detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust

23:01

Kulla ja hõbeda hind tegi järsu languse

22:58

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

22:48

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

22:31

Kreml teatas nõusolekust peatada Kiievi ründamine kuni pühapäevani

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

22:04

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

22:00

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:45

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:32

President tunnustab teenetemärgiga 203 inimest

15:41

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

29.01

ERR Brüsselis: paljud liikmesriigid toetasid Eesti ettepanekut Vene sõdurite kohta

19:18

ISW: energiataristu ründamise peatamine on Kremlile äärmiselt kasulik Uuendatud

29.01

Karis kuulutas välja nii kaitseväeteenistuse kui ka töölepingu seaduse

04:51

Eesti hakkab katsetama USA-vaba riigi-IT toimimist

29.01

Satelliidifoto: Läänemere jääkate on kasvanud 90 000 ruutkilomeetrini

04:48

Karge talveilm mõjutab nii ühistransporti kui ka tervishoidu

08:33

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

06:55

Pärnu rannas käib uue spaa- ja konverentsihotelli ehitus

ilmateade

loe: sport

23:15

ETV spordisaade, 30. jaanuar

22:58

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

22:48

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

loe: kultuur

22:04

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

19:08

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

18:14

Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis Tartu Maarja kogudus

18:08

Teenetemärgi pälvinud Joonas Sildre: tahan Tammsaarest koomiksi teha

loe: eeter

15:46

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

15:24

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

15:06

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

14:36

Teenetemärgi pälvinud Kersti Inno: suur ja sügav tänutunne valdab mind

Raadiouudised

19:00

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

19:00

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

18:35

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

15:35

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

15:35

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

12:50

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

12:35

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (30.01.2026 12:00:00)

09:40

Pärnu rannas käib spaa- ja konverentsihotelli ehitus

09:40

Hegseth ilmselt ei osale NATO kaitseministrite järgmisel kohtumisel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo