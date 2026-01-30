Kreml teatas nõusolekust peatada Kiievi ründamine kuni pühapäevani

USA president Donald Trump ütles, et palus Putinil peatada äärmiselt külma ilma tõttu rünnakud Ukraina pealinnale ja selle ümbrusele.

Moskva sõnul olevat USA liider teinud selle üleskutse, et aidata kaasa Washingtoni juhitud läbirääkimisprotsessile, mille eesmärk on lõpetada ligi neli aastat kestnud sõda.

Venemaa rünnakud Ukraina energiavõrgule on jätnud mitmed piirkonnad kütteta ning lähipäevil oodatakse Kiievis temperatuuri langemist umbes 30 miinuskraadini, mis tekitab hirmu humanitaarkriisi ees.

"Võin kinnitada, et president Trump esitas tõepoolest president Putinile isikliku palve hoiduda Kiievi ründamisest nädala jooksul kuni 1. veebruarini, et luua läbirääkimisteks soodsad tingimused," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ei USA liider ega Moskva täpsustanud, millal Trump Putinilt seda palus.

"Palusin isiklikult president Putinil nädala jooksul Kiievit ja teisi linnu mitte tulistada," ütles Trump päev varem Valges Majas toimunud valitsuskabineti istungil.

Sel nädalal ei ole Ukraina teatanud tavapärastest ulatuslikest drooni- ja raketirünnakutest, mida Venemaa on sõja vältel Kiievi vastu korraldanud.

"Eile öösel energiarajatistele rünnakuid ei toimunud," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel sotsiaalmeedias.

"Kuid eile pärastlõunal sai meie energiataristu mitmes piirkonnas tabamuse," lisas ta.

Samuti süüdistas ta Moskvat hiljutistes rünnakutes Ukraina logistikateedele. Peaminister Julia Svõrõdenko ütles, et vaenlane korraldas ainuüksi viimase 24 tunni jooksul seitse droonirünnakut raudteerajatistele.

Zelenski tervitas Trumpi üleskutset ning lubas Venemaa nõustumise korral samuti lõpetada rünnakud nende energiataristu vastu.

"Kui Venemaa ei ründa meie energiataristut – tootmisrajatisi ega muid energiavarasid –, siis ei ründa ka meie nende omi," ütles Ukraina president reedel ajakirjanikele.

Kõige hullemat külmalainet Kiievis on oodata pärast 1. veebruari ning Ukraina ilmateenistus hoiatab, et temperatuur võib lähipäevil langeda kuni -30 kraadini. Kreml on vaikinud külma kätte jäänud ukrainlaste teemal ning on varem süüdistanud nende kannatustes Kiievit.

Nädalavahetusel lõppev paus toimub enne Venemaa ja Ukraina läbirääkijate teist kõnelustevooru Abu Dhabis.

Eeldatavasti keskendub see läbirääkimisvoor lahendamata võtmeküsimusele – territoriaalsele kuuluvusele.

Moskva okupeerib suuri alasid Lõuna- ja Ida-Ukrainas ning nõuab, et Kiiev lahkuks oma kontrolli all olevatest Donetski oblasti osadest, mida Ukraina peab vastuvõetamatuks.