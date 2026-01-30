Kulla ja hõbeda hind tegi järsu languse

Kulla, hõbeda ja teiste metallide hinnad langesid reedel järsult, kui USA president Donald Trump teatas, et soovib uueks Föderaalreservi juhiks nimetada Kevin Warshi.

Kuld, mis oli neljapäeval tõusnud ligi 5600 dollarini, kukkus reedel koguni 11 protsenti, umbes 4800 dollarini untsi kohta.

Reedene järsk langus kandus üle kogu väärismetallide turu. Hõbe, mis on tänavu tõusnud kullast veelgi järsemalt, tegi läbi rekordilise, 26-protsendilise ühepäevase languse. Plaatina langes 18 protsenti.

"See on klassikaline (turu tipu - toim) käitumine. Valitseb segadus ja ebakindlus. Kõik otsivad selgust," ütles Panmure Liberumi tooraineanalüütik Tom Price.

Järsud langused panid punkti kuule, mis on olnud väärismetallide ajaloo kõige heitlikum, ütles MKS Pampi analüütik Nicky Shiels.

Ülemaailmsed rahutused – Venezuelast Gröönimaa ja Iraanini – ning kasvav mure USA presidendi Trumpi ettearvamatuse pärast on pannud investorid väärismetalle kokku ostma.

Uudis, et USA president Donald Trump esitab Warshi tõenäoliselt järgmiseks Föderaalreservi juhiks, andis hoogu aga dollarile. Trump kinnitas Warshi ametisse nimetamist reede hommikul.

Mõned investorid leiavad, et Warshi juhitav keskpank hoiab inflatsiooni tõenäoliselt karmimalt ohjes, kuna teda peetakse võrreldes teiste võimalike kandidaatidega traditsioonilisemaks majandusteadlaseks. Mure dollari väärtuse languse pärast on olnud viimasel aastal kulla hinna tõusmisele panustajate üks peamisi argumente.