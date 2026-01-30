X!

Venemaa ei tunnista endiselt detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust

Eesti
Autor/allikas: ERR
Eesti

Reedel toimus Eesti ja Venemaa piiriesinduste kohtumine, kus vene pool jätkuvalt ei tunnistanud detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust Vasknarva muulil.

Reedel kohtusid Eesti ja Venemaa piiriesindajad Venemaal Krupa piirkonnas, et arutada 17. detsembril 2025 Narva jõel Vasknarva muulil toimunud ebaseaduslikku piiriületust, kus kolm Venemaa piirivalvurit sisenesid Eesti territooriumile.

Piiril toimunud juhtumile reageeris mitu Eesti piirivalvepatrulli. Sündmustik fikseeriti seireseadmetega ning Eesti piirivalvurid tegid muulil piirijuhtumi järel ka esmase kontrolli. Vene Föderatsiooni poolt selgituste saamiseks loodi ametlik kontakt Venemaa piiriesindusega ning välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri.

"Venemaa Eesti poolt fikseeritud ebaseaduslikku piiriületust jätkuvalt ei tunnistanud. Selline käitumine on osa Venemaa viimaste aastate mustrist, kus sisulist lahendust leida ei soovita. PPA piiriesindajate tasemel kohtumisi selles küsimuses ei jätka. Rõhutasin vajadust hoiduda edaspidi Venemaa poolsest ebaseaduslikust tegevusest ja uutest intsidentidest piiril," märkis Eesti piiriesindaja Andris Viltsin.

Viltsini sõnul on PPA viimaste aastate jooksul tõhustanud piiri valvamise meetmeid ning valmisolekut provokatsioonidele reageerida. Eesti jätkab nii Vasknarva lõigul kui ka ülejäänud piiri valvamist senistel alustel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:15

ETV spordisaade, 30. jaanuar

23:12

Venemaa ei tunnista endiselt detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust

23:01

Kulla ja hõbeda hind tegi järsu languse

22:58

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

22:48

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

22:31

Kreml teatas nõusolekust peatada Kiievi ründamine kuni pühapäevani

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

22:04

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

22:00

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:45

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:32

President tunnustab teenetemärgiga 203 inimest

15:41

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

29.01

ERR Brüsselis: paljud liikmesriigid toetasid Eesti ettepanekut Vene sõdurite kohta

19:18

ISW: energiataristu ründamise peatamine on Kremlile äärmiselt kasulik Uuendatud

29.01

Karis kuulutas välja nii kaitseväeteenistuse kui ka töölepingu seaduse

04:51

Eesti hakkab katsetama USA-vaba riigi-IT toimimist

29.01

Satelliidifoto: Läänemere jääkate on kasvanud 90 000 ruutkilomeetrini

04:48

Karge talveilm mõjutab nii ühistransporti kui ka tervishoidu

08:33

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

06:55

Pärnu rannas käib uue spaa- ja konverentsihotelli ehitus

ilmateade

loe: sport

23:15

ETV spordisaade, 30. jaanuar

22:58

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

22:48

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

loe: kultuur

22:04

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

19:08

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

18:14

Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis Tartu Maarja kogudus

18:08

Teenetemärgi pälvinud Joonas Sildre: tahan Tammsaarest koomiksi teha

loe: eeter

15:46

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

15:24

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

15:06

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

14:36

Teenetemärgi pälvinud Kersti Inno: suur ja sügav tänutunne valdab mind

Raadiouudised

19:00

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

19:00

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

18:35

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

15:35

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

15:35

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

12:50

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

12:35

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (30.01.2026 12:00:00)

09:40

Pärnu rannas käib spaa- ja konverentsihotelli ehitus

09:40

Hegseth ilmselt ei osale NATO kaitseministrite järgmisel kohtumisel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo