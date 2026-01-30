Venemaa ei tunnista endiselt detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust

Reedel toimus Eesti ja Venemaa piiriesinduste kohtumine, kus vene pool jätkuvalt ei tunnistanud detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust Vasknarva muulil.

Reedel kohtusid Eesti ja Venemaa piiriesindajad Venemaal Krupa piirkonnas, et arutada 17. detsembril 2025 Narva jõel Vasknarva muulil toimunud ebaseaduslikku piiriületust, kus kolm Venemaa piirivalvurit sisenesid Eesti territooriumile.

Piiril toimunud juhtumile reageeris mitu Eesti piirivalvepatrulli. Sündmustik fikseeriti seireseadmetega ning Eesti piirivalvurid tegid muulil piirijuhtumi järel ka esmase kontrolli. Vene Föderatsiooni poolt selgituste saamiseks loodi ametlik kontakt Venemaa piiriesindusega ning välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri.

"Venemaa Eesti poolt fikseeritud ebaseaduslikku piiriületust jätkuvalt ei tunnistanud. Selline käitumine on osa Venemaa viimaste aastate mustrist, kus sisulist lahendust leida ei soovita. PPA piiriesindajate tasemel kohtumisi selles küsimuses ei jätka. Rõhutasin vajadust hoiduda edaspidi Venemaa poolsest ebaseaduslikust tegevusest ja uutest intsidentidest piiril," märkis Eesti piiriesindaja Andris Viltsin.

Viltsini sõnul on PPA viimaste aastate jooksul tõhustanud piiri valvamise meetmeid ning valmisolekut provokatsioonidele reageerida. Eesti jätkab nii Vasknarva lõigul kui ka ülejäänud piiri valvamist senistel alustel.