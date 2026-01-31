Ukrainat tabas elektrikatkestuste laine

Energeetikaminister Deniss Šmõhal teatas laupäeva hommikul Ukraina elektrivõrgus kaskaadkatkestusest, mis järgnes katkestustele Rumeenia ja Moldova ning Lääne- ja Kesk-Ukraina vahelistes ülekandeliinides. Elektrikatkestuse põhjused on veel ebaselged.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeva, 31. jaanuaril kell 13.15:

- Ööpäevaga hukkus Vene rünnakutes viis inimest;

- Elektrikatkestused kogu Ukrainas;

- Kremli läbirääkija Kirill Dmitrijev kohtub laupäeval Floridas Trumpi meeskonnaga;

- Zelenski Moskvasse ei sõida;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit.

Kohalike võimude teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes Ukraina vastu vähemalt viis inimest ja 19 sai vigastada.

Õhuvägi teatas laupäeval, et Venemaa saatis öö jooksul Ukraina vastu välja 85 drooni, millest 55 olid Shahed-tüüpi droonid. Väidetavalt tulistati alla 64 drooni riigi põhja-, lõuna- ja idaosas.

Teated Venemaa rünnakutest tulid päev pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus mitte ründama Ukraina linnu nädala jooksul, kuigi Moskva ütles, et see puudutab ainult Kiievit ja kestab ainult 1. veebruarini – vahetult enne uut külmalainet.

Ei energeetikaministeerium ega Ukraina riiklik energiavõrgu operaator Ukrenergo ole keskpäeva seisuga teatanud Venemaa öistest rünnakutest energiainfrastruktuuri vastu.

Venemaa on jaanuaris intensiivistanud oma energiarünnakuid Ukraina kriitilisele infrastruktuurile, põhjustades elektrikatkestusi kogu riigis ning jättes tsiviilelanikud ilma elektrist, küttest ja veest.

Elektrikatkestused kogu Ukrainas

Energeetikaminister Deniss Šmõhal teatas laupäeva hommikul Ukraina elektrivõrgus kaskaadkatkestusest, mis järgnes katkestustele Rumeenia ja Moldova ning Lääne- ja Kesk-Ukraina vahelistes ülekandeliinides.

Süsteemne rike energiasüsteemis tõi kaasa elektrikatkestusi kogu Ukrainas, kuid põhjused on praegu ebaselged, ütlesid energiaettevõtte ja ministrite kabineti allikad Ukraina meediaväljaandele Ekonomitšna Pravda.

Ukraina suurim eraettevõte DTEK teatas hommikul Kiievis ja selle ümbruses toimunud avariilistest elektrikatkestustest.

Elektrikatkestus lisandub Venemaa kuude pikkusele rünnakutelainele Ukraina kriitilise infrastruktuuri vastu.

Kremli läbirääkija kohtub Abu Dhabi kõneluste eel Trumpi meeskonnaga

Kremli läbirääkija Kirill Dmitrijev kohtub laupäeval Floridas Trumpi administratsiooni liikmetega, kinnitas Valge Maja ametnik reedel portaalile Kyiv Independent.

Venemaa ja USA läbirääkimised toimuvad päev enne Kiievi ja Moskva rahukõneluste järgmist vooru pühapäeval Abu Dhabis.

Dmitrijev kohtub administratsiooni ametnikega, kuigi USA delegatsiooni liikmete nimesid ei ole avalikustatud. Varem on USA läbirääkimiste meeskonda juhtinud erisaadik Steve Witkoff ja USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner.

Dmitrijev on Venemaa otseinvesteeringute fondi juht ja Kremli peamine majandusläbirääkija. Ta on mänginud võtmerolli Moskva suhete arendamisel Washingtoniga, kujundades esialgse USA toetusega 28-punktise rahukava, mis nõudis Ukrainalt ulatuslikke järeleandmisi.

Dmitrijev osales ka viimastel kolmepoolsetel rahukõnelustel, mis toimusid 23.–24. jaanuaril Abu Dhabis. Kõnelused jätkuvad 1. veebruaril.

Kuigi Trump teatas neljapäeval, et ta on veennud Venemaa presidendi Vladimir Putini lõpetama Ukraina linnade pommitamise nädalaks, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov järgmisel päeval, et relvarahu kehtib ainult Kiievi suhtes ja kestab ainult 1. veebruarini.

President Volodõmõr Zelenski reedel, et järgmise rahukõneluste vooru kuupäev võib lükkuda edasi USA ja Iraani vahelise olukorra arengu tõttu.

Viimastel päevadel on Lähis-Idas taas pinged kasvanud, kuna USA president Donald Trump kaalub väidetavalt taas rünnakuid Iraani vastu pärast nädalaid kestnud režiimivastaste meeleavalduste vägivaldset mahasurumist.

Abu Dhabi kõnelused keskenduvad võimalikule energiaalase relvarahule ja kontrollile Ukraina Donbassi piirkonna üle.

Venemaa on juba pikka aega nõudnud, et Ukraina loovutaks kogu Donetski ja Luhanski oblasti, sealhulgas okupeerimata alad, mis tahes rahulepingu eeltingimusena. Kontroll territooriumi üle on endiselt peamine vaidlusküsimus läbirääkimistel, ütles USA välisminister Marco Rubio 28. jaanuaril kongressi kuulamisel.

See küsimus on "sild, mida me pole veel ületanud", ütles Rubio.

Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Petras Malukas / AFP

Zelenski Moskvasse ei sõida

"Võin ta sama hästi Kiievisse kutsuda, las ta tuleb. Ma kutsun teda avalikult, kui ta julgeb," ütles Zelenski ajakirjanikele briifingul, vihjates, et Putin püüab vältida näost näkku kohtumisi.

Need kommentaarid järgnevad Kremli abilise Juri Ušakovi avaldusele, et Moskva on valmis tagama Zelenski turvalisuse ja töötingimused, kui ta tuleb Venemaale sõja lõpetamise läbirääkimisi jätkama.

Ukraina teatas varem, et on avatud Putini ja Zelenski kohtumisele, et arutada kahte olulist küsimust käimasolevas USA juhitud rahuprotsessis: territoriaalsed küsimused ja Venemaa okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaama tulevik.

Ukraina president lükkas aga tagasi kõneluste pidamise nii Venemaal kui ka Valgevenes, väites, et Moskva on sõjas agressor ja Minsk tema partner.

Kaks juhti pole täiemahulise sõja algusest saadik näost näkku kohtunud, viimati kohtusid nad Normandia formaadi läbirääkimiste ajal 2019. aastal. Eelmisel aastal lükkas Putin tagasi Zelenski ettepaneku pidada läbirääkimisi Türgis, kutsudes selle asemel Ukraina presidendi Moskvasse – pakkumise, mille Zelenski kohe tagasi lükkas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 239 590 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 11 619 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 977 (+8);

- suurtükisüsteemid 36 768 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1632 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1290 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 119 928 (+694);

- tiibraketid 4205 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 76 377 (+58);

- eritehnika 4054 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.