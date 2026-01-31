X!

Valga praeguse vallavanema juhitud koolis esineb tõsiseid puudusi

Eesti
Valga vallavanem, endine koolidirektor Mart Kase (SDE)
Valga vallavanem, endine koolidirektor Mart Kase (SDE) Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Haridus- ja teadusministeeriumi koostatud järelevalveõiendis märgitakse, et 86 õpilasega Lüllemäe põhikoolis esineb mitmeid puudusi nii õppekorralduses kui ka tugiteenuste tagamises. Kooli varasem direktor, nüüdne Valga vallavanem Mart Kase (SDE), lubas, et puudused kõrvaldatakse, kirjutas Delfi.

"Loomulikult tuleb täita kõik ettekirjutused, mille järelevalve on teinud. Kõik puudused dokumentides tuleb kõrvaldada. Sellega tegeleb kooli direktori kohusetäitja ning kaasatud on ka haridusprofessionaale väljastpoolt kooli," ütles Kase.

Järelevalveõiendis märkis HTM, et ilma kooli hoolekogu nõusolekuta on kooli õppekavas vähendatud kunsti- ja tööõpetuse tundide mahtu esimeses kooliastmes ning loodusõpetuse tundide mahtu teises kooliastmes.

Kuigi õppekorraldus vastab formaalselt õppekavale, esineb koolis suuri erinevusi esimese ja teise poolaasta jooksul õpetatavate õppeainetes ja nende mahtudes. Lisaks nenditakse, et kooli õppe- ja kasvatustegevuse aluseks olev õppekava on mitmes osas vastuolus õigusaktidega ning mitmed koolikorralduslikud dokumendid puuduvad.

Koolis töötab 25 õppe- ja kasvatusala töötajat, neist 11 õpetaja kvalifikatsioon ei vasta nõuetele. Koolis ei ole tagatud eripedagoogi, logopeedi ega koolipsühholoogi teenused. 

Koolis on nädalas kokku 300,5 õppetundi, millest 140,5 (46 protsenti) annavad nõuetekohase kvalifikatsioonita õpetajad. Kvalifikatsiooniga õpetajate antavate tundide osakaal on 54 protsenti ja seega ei saa lugeda kvalifikatsiooniga õpetajate arvu piisavaks, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ja õpitulemuste saavutamine.

Õiendis märgitakse, ka, et viimasel kolmel aastal on olnud üksikuid õpilasi, kelle matemaatika lõpueksami tulemus jäi alla 50 protsendi, eesti keele lõpueksamil alla 50 protsendi saanuid ei ole olnud. Samas on olnud ka igal aastal üks–kaks õpilast, kelle matemaatika lõpueksami tulemus on üle 90 protsendi, eesti keele eksamil õpilased tulemust üle 90 protsendi saavutanud ei ole.

Oktoobris võimule tulles lubas Kagu-Eesti suurimat omavalitsust, Valga valda juhtima pürgiv koalitsioon korda teha just haridusvaldkonna.

Uus koalitsioon, kuhu kuulub kaks endist koolijuhti, otsustas, et haridusvaldkond viiakse vallavanema otsealluvusse ja probleemid võetakse pulkadeks lahti.

"Alates 5. klassist võiks olla tasemerühmad matemaatikas ja eesti keeles. Ja üldse võiks laps olla vastavalt tasemele rohkem nende õpilaste ringis, kes on samal tasemel. Ehk käitumisprobleemidega lapsed on üks rühm ja viielised, olümpiaadilapsed on teine rühm. Mitte nii, et kõik on segamini," pakkus Kase toona probleemi lahenduseks.

Samal ajal on HTM õpilaste keskmise hinde põhjal rühmadesse jaotamist kritiseerinud.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Delfi

Samal teemal

OM2026

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:26

Jääpurjetamise Eesti meistrid selguvad tõeliselt talvistes tingimustes

12:10

Valga praeguse vallavanema juhitud koolis esineb tõsiseid puudusi

11:56

Vonni treener: ettevalmistus olümpiaks jätkub

11:23

Vastuolulisele Cortina köisraudteele pole veel kabiine paigaldatud

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

10:41

ETV2 tähistab Ken Saani juubelit erikavaga

10:29

Selgusid õpilastele suunatud arvustusvõistluse Kapsas võitjad

10:24

Aimar Ventsel: ullikesed ja hullukesed

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

10:14

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.01

President tunnustab teenetemärgiga 203 inimest

30.01

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

30.01

Kulla ja hõbeda hind tegi järsu languse

30.01

Pruunsild kohtusaagast: kapo on nagu KGB

08:32

Zelenski lükkas tagasi Kremli ettepaneku kohtuda Moskvas Putiniga Uuendatud

30.01

Arakas: automaksu kaotamine oleks kuritegu

30.01

Sõja 1437. päev. Energiataristu ründamise peatamine on Putinile kasulik Uuendatud

06:02

Orm Oja: restoranide majandusmured pole riigi kõige tähtsam probleem

29.01

ERR Brüsselis: paljud liikmesriigid toetasid Eesti ettepanekut Vene sõdurite kohta

30.01

Kübar: Linnateatrisse on piletite saamine praegu tõesti keeruline

ilmateade

loe: sport

12:26

Jääpurjetamise Eesti meistrid selguvad tõeliselt talvistes tingimustes

11:56

Vonni treener: ettevalmistus olümpiaks jätkub

11:23

Vastuolulisele Cortina köisraudteele pole veel kabiine paigaldatud

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

loe: kultuur

10:29

Selgusid õpilastele suunatud arvustusvõistluse Kapsas võitjad

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

10:14

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

10:05

Tristan Priimägi: akadeemikute tuleproov

loe: eeter

10:41

ETV2 tähistab Ken Saani juubelit erikavaga

09:56

Teenetemärgi pälvinud Lauri Saatpalu: ma ei arva üldse, et kõige kehvem laulutegija olen

09:46

Klassikaraadios alustab uuriv kultuurisaade "Pähklipureja"

30.01

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

Raadiouudised

30.01

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

30.01

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

30.01

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

30.01

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

30.01

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

30.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 12:00:00)

30.01

Pärnu rannas käib spaa- ja konverentsihotelli ehitus

30.01

Hegseth ilmselt ei osale NATO kaitseministrite järgmisel kohtumisel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo