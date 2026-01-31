Valga praeguse vallavanema juhitud koolis esineb tõsiseid puudusi

Haridus- ja teadusministeeriumi koostatud järelevalveõiendis märgitakse, et 86 õpilasega Lüllemäe põhikoolis esineb mitmeid puudusi nii õppekorralduses kui ka tugiteenuste tagamises. Kooli varasem direktor, nüüdne Valga vallavanem Mart Kase (SDE), lubas, et puudused kõrvaldatakse, kirjutas Delfi .

"Loomulikult tuleb täita kõik ettekirjutused, mille järelevalve on teinud. Kõik puudused dokumentides tuleb kõrvaldada. Sellega tegeleb kooli direktori kohusetäitja ning kaasatud on ka haridusprofessionaale väljastpoolt kooli," ütles Kase.

Järelevalveõiendis märkis HTM, et ilma kooli hoolekogu nõusolekuta on kooli õppekavas vähendatud kunsti- ja tööõpetuse tundide mahtu esimeses kooliastmes ning loodusõpetuse tundide mahtu teises kooliastmes.

Kuigi õppekorraldus vastab formaalselt õppekavale, esineb koolis suuri erinevusi esimese ja teise poolaasta jooksul õpetatavate õppeainetes ja nende mahtudes. Lisaks nenditakse, et kooli õppe- ja kasvatustegevuse aluseks olev õppekava on mitmes osas vastuolus õigusaktidega ning mitmed koolikorralduslikud dokumendid puuduvad.

Koolis töötab 25 õppe- ja kasvatusala töötajat, neist 11 õpetaja kvalifikatsioon ei vasta nõuetele. Koolis ei ole tagatud eripedagoogi, logopeedi ega koolipsühholoogi teenused.

Koolis on nädalas kokku 300,5 õppetundi, millest 140,5 (46 protsenti) annavad nõuetekohase kvalifikatsioonita õpetajad. Kvalifikatsiooniga õpetajate antavate tundide osakaal on 54 protsenti ja seega ei saa lugeda kvalifikatsiooniga õpetajate arvu piisavaks, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ja õpitulemuste saavutamine.

Õiendis märgitakse, ka, et viimasel kolmel aastal on olnud üksikuid õpilasi, kelle matemaatika lõpueksami tulemus jäi alla 50 protsendi, eesti keele lõpueksamil alla 50 protsendi saanuid ei ole olnud. Samas on olnud ka igal aastal üks–kaks õpilast, kelle matemaatika lõpueksami tulemus on üle 90 protsendi, eesti keele eksamil õpilased tulemust üle 90 protsendi saavutanud ei ole.

Oktoobris võimule tulles lubas Kagu-Eesti suurimat omavalitsust, Valga valda juhtima pürgiv koalitsioon korda teha just haridusvaldkonna.

Uus koalitsioon, kuhu kuulub kaks endist koolijuhti, otsustas, et haridusvaldkond viiakse vallavanema otsealluvusse ja probleemid võetakse pulkadeks lahti.

"Alates 5. klassist võiks olla tasemerühmad matemaatikas ja eesti keeles. Ja üldse võiks laps olla vastavalt tasemele rohkem nende õpilaste ringis, kes on samal tasemel. Ehk käitumisprobleemidega lapsed on üks rühm ja viielised, olümpiaadilapsed on teine rühm. Mitte nii, et kõik on segamini," pakkus Kase toona probleemi lahenduseks.

Samal ajal on HTM õpilaste keskmise hinde põhjal rühmadesse jaotamist kritiseerinud.