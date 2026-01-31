X!

Taani sõjaveteranid avaldasid meelt USA valitsuse vastu

Tuhanded taanlased avaldasid meelt USA valitsuse vastu
Tuhanded taanlased avaldasid meelt USA valitsuse vastu Autor/allikas: SCANPIX/Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP
Tuhanded Taani sõjaveteranid ja nende pereliikmed kogunesid meeleavaldusele USA valitsuse vastu, mis on nende arvates neid alt vedanud.

Eelmisel nädalal väitis USA president Donald Trump Fox Newsile, et Ameerika Ühendriigid pole kunagi oma NATO liitlasi vajanud.

Taani Veteranide Liidu hinnangul ignoreerib Trump tahtlikult tõsiasja, et Taani võitles Ameerika Ühendriikide kõrval Afganistanis ja Iraagis.

Rahumeelne meeleavaldus algas Kopenhagenis Taani sõdurite mälestusmärgi juures ja lõppes USA saatkonna ees.

"Alates 2001. aastast on Iraagis ja Afganistanis USA ja NATO juhitud operatsioonidest osa võtnud üle 27 000 Taani sõjaväelase. Lahingutes on haavata saanud üle 200 Taani sõduri ja 52 on toonud ülima ohvri," ütles Taani veteranide liidu esimees Carsten Rasmussen.

"Minu jaoks tähendab see, et me austame ja mälestame oma langenud kaaslasi," ütles Iraagi sõja veteran Dennis. "Me ei taha, et Ameerika president, kes meid ei austa, vabandage väljenduse eest, meile krae vahele laseks. Me ei saa seda endale lubada. Ta peaks enda pärast häbi tundma."

Afganistanis kaotas elu 44 ja Iraagis kaheksa Taani sõdurit.

Toimetaja: Johannes Tralla, Valner Väino

Allikas: AK

Taani sõjaveteranid avaldasid meelt USA valitsuse vastu

