Tartu mänguasjamuuseum avas näituse superkangelastest

Tartus mänguasjamuuseumi uuel "Mina, superkangelane!" näitusel saab tutvust teha nii väljamõeldud kui ka päriskangelastega. Kes soovib võib mõõta ka enda kangelaslikkust ning tunda end mõne superkangelasena.

Mänguasjamuuseumi käed-külge näitus superkangelastest on justkui õpetlik mängutuba, mis annab külastajatele võimaluse läbi mängu ka ennast superkangelasena tunda.

Näituselt leiab üles nii teleekraanilt tuttavad tegelased kui ka need, kes igapäevaselt kangelastegusid korda saadavad nagu näiteks tuletõrjujad, politseinikud ja paljud teised, kelle moodi noored külastajad olla sooviksid.

Näituse kuraatori Märge Pärnitsa sõnul on kangelaste teema õhus ka mitmetes lähiriikides. Kui Soomes Tampere muuseumis keskenduti filmikangelastele, siis Tartu mänguasjamuuseum on pannud rohkem rõhku igapäevaselt kangelastegusid tegevatele tegelastele. Superkangelane võib olla aga ka kaisukaru.

"Seda näitust tehes me saime aru, et kaisukaru ja kõik teised kaisuloomad on tõelised kangelased, sest kui laps läheb magama, tal on väike mure või on päevast üleväsinud, siis sageli on just kaisuloom see, kes kangelasena aitab tal magama jääda," ütles Pärnits.

Kes soovib, saab mänguasjamuuseumis ka mõõta kui suur kangelane ta on.

"Meil on selline spetsiaalne kangelaste mõõtmise koht, inimene saab panna kannad tugevalt vastu seina, nii nagu koduski mõõtes ja siis saab mõõta, kas ta on suur, väike või keskmine kangelane, et kas tuleks hommikul veel putru süüa," sõnas Pärnits.