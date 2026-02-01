X!

USA tabanud lumetorm räsib talvega mitte harjunud piirkondi

Foto: SCANPIX/AP
USA-s lõunaosariike tabanud võimas lumetorm räsib piirkondi, kus inimesed pole tõsiste talviste oludega harjunud. Tormihoiatuse on saanud Põhja- ja Lõuna-Carolina, Georgia, Ida-Tennessee ja Kentucky osariik ning Lõuna-Virgia.

Ametivõimud kutsuvad inimesi üles jääma koju. Vaid Põhja-Carolinas toimus laupäeval 750 liiklusõnnetust.

Põhja-Carolinas Faustis ja Virginias West Critzis sadas maha ligi 40 sentimeetrit lund.

Lääne-Virginias Davises oli õhutemperatuur -33 kraadi. Mõnes kohas lisandub külmale ka tugev tuul.

Lennujaamad on tühistanud sadu lende, sajad tuhanded majapidamised on jäänud elektrita.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

