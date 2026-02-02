- Venemaa jõhkras droonirünnakus tsiviilbussile hukkus vähemalt 12 inimest;

X!

Välismaa
Dnipropetrovski oblastis hukkus Vene rünnakus tsiviilbussile 12 inimest
Välismaa

Venemaa korraldas jõhkra droonirünnaku Dnipropetrovski oblastis asunud tsiviilbussi vastu. Buss vedas kaevureid ning energiafirma DTEK teatas, et Vene rünnakus hukkus 12 ja vigastada sai vähemalt 16 inimest. Ukrainas langeb temperatuur kuni 30 külmakraadini.

Oluline Vene-Ukraina sõjas esmaspäeval, 2. veebruaril kell 5.55:

- Ukrainas langeb temperatuur kuni 30 külmakraadini.

Venemaa korraldas jõhkra droonirünnaku Dnipropetrovski oblastis asunud tsiviilbussi vastu. Buss vedas kaevureid ning energiafirma DTEK teatas, et Vene rünnakus hukkus 12 ja vigastada sai vähemalt 16 inimest.

Ukraina suurima eraenergiafirma DTEK teatel olid hukkunud teel koju ühest firma piirkonnas asuvast kaevandusest. Võimude teatel sõitis buss Ternivka linna lähedal, mis asub rindejoonest umbes 65 kilomeetri kaugusel.

"Teenindusbussis olid kaevandustöölised, need olid tsiviilisikud, kes ei osalenud lahingutegevuses," ütles ombudsman Dmõtro Lubinets.

Varasem droonirünnak tappis Dnipro linnas ühe mehe ja naise.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Venemaa vastutab korraldatud rünnakutega eskalatsiooni eest.

"Kurjus tuleb peatada. Tänan kõiki üle maailma, kes seisavad Ukraina kõrval!" ütles Zelenski. 

Zelenski tõi samuti välja, et Kiievis on endiselt kütteta üle 500 kortermaja, mis tähendab, et linnas ei tehta piisavalt tööd.

"Pidasin nõu olukorra üle piirkondades. Dnipropetrovski oblast: Pavlohradi rajoonis Ternivkas tabasid Vene droonid kaevureid vedanud bussi. Kahjuks on palju hukkunuid. Minu kaastunne kõigile peredele ja lähedastele. On ka haavatuid. Nikopolis ja Marhanetsis oli droonirünnakute tõttu elektriliinidele elektrikatkestusi," sõnas Zelenski.

Ukrainas langeb temperatuur kuni 30 külmakraadini

Ukrainas langeb temperatuur uuel nädalal kuni -30 kraadini, vahendas esmaspäeval uudistekanal Ukrinform Ukraina hüdrometeoroloogiakeskuse informatsiooni.

Esmaspäeval püsib Ukrainas külm ja kuiv ilm. Öösel on oodata külmakraade vahemikus -18 kuni -30 ja päeval -13 kuni -18 kraadi. Ukraina linnad kannatavad samal ajal Vene rünnakute all ning paljud majapidamised on kütte ja elektrita.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

