Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

Spotify tõstis oma pakettide hindu.
Spotify tõstis oma pakettide hindu.
Spotify tõstis Baltikumis oma pakettide hindu 18-25 protsendi võrra, küsides üksikkasutajalt senise kümne euro asemel ligi 12 eurot kuus. Kui Eesti Autorite Ühing näeb hinnatõusus võimalust Eesti muusikute sissetulekuid kasvatada, siis kriitikute sõnul see nii ei ole.

Spotify tõstis oma pakettide hindu. Kui varem maksis üksikpakett 9,99 eurot, siis nüüd maksab tellija sama paketi eest pea 12 eurot kuus.

Õpilastele mõeldud pakett maksab nüüd euro võrra rohkem: kui varem maksis see 5,49. eurot, siis nüüd tõusis selle hind 6,49 eurole.

Duo-paketi ehk kahe inimese paketi kuutasu tõusis 12,99 eurolt 15,99-le, mis on võrdne perepaketi endise hinnaga. Perepaketi uus hind on 19,99 eurot,

Lisaks sai veel detsembris proovida üksikpaketti kolm kuud tasuta, siis alates sellest aastat saab vaid ühe kuu.

Marek Tihhonov Eesti Autorite Ühingust tõdes, et kuigi hinnatõus on protsentuaalselt üsna kõrge, siis numbriliselt tähendab see tellijatele vaid paarieurost hinnatõusu kuus.

Eesti Autorite Ühingu vaatenurgast tähendab hinnatõus artistidele positiivset muudatust. Tänu hinnatõusule ja suuremale kuulatavusele jõuab ka autorini proportsionaalselt kopsakam tasu, ütles Tihhonov.

Muusikaplatvormi Fairmus arendaja ja looja Reigo Ahven tõdes, et inimesed on lihtsalt harjunud Spotifyd kasutama, mistõttu ei loobu paljud hinnatõusu tõttu tellimusest.

"On üsna levinud praktika, et hinda tõstetakse senikaua, kuni 20 protsenti klientidest lähevad ära, siis on selge, et on saavutatud see piir, kus enam ei ole soovi ja valmisolekut selle eest maksta. "

Ahvena sõnul võib hinnatõus hoopis muusikutele makstavat tasu vähendada.

"Aga ma kindlasti ei pea õigeks sellist monopoli olukorra ärakasutamist ja hinna sellisesse kohta kruvimist, mis tegelikult teiselt poolt ampsab ära muusikute võimaluse oma kuulajateni jõuda ja siis selle läbi ka salvestatud muusikast teenida. Minu arvates see hinnatõus muusikute arvelt tuleb kahjuks."

Eesti muusikutest on Spotifyist lahkunud madala tasustatuse tõttu pianist ja helilooja Kristjan Randalu, ütles Ahven.

Alternatiivseid keskkondi on Ahvena sõnul üle 600. Neist tuntumad on Apple Music, YouTube, Tidal, Soundcloud ja Deezer.

Eestimaine voogedastusplatvorm Fairmus küsib tellijalt viis eurot kuus, ütles Ahven. Ta selgitas, et platvormi tellija raha jõuab just nende artistide rahakotti, keda inimene päriselt kuulab, vastandudes Spotify loogikale, mis kogub kõigi maailma tellijate raha kokku ning jaotab selle laiali vastavalt kogu kuulamistele.

Fairmusis on kaheksast tuhandest laulust umbes seitse tuhat Eesti päritolu lood, lisas Ahven.

Digigeeniuse reporter Ott Ajaots sõnas, et enamikul platvormidel on sama muusikavalik. Teistel platvormidel võib olla isegi rohkem artiste kui Spotifys.

Ajaotsa sõnul võib Spotifyst väiksema kuutasuga platvormile üle kolides säästa umbes 50 eurot aastas.

"Tihtipeale on võimalik tuua sadu laule üle tasuta ilma midagi maksmata. Mina tegin ise samamoodi, loobusin Spotify tellimusest, kolisin konkurendi juurde,
sain kuskil viie minutiga lood üle toodud."

Ajaotsa sõnul saavad Eesti muusikud Apple Musicu või Tidali keskkonnas ühe kuulamise pealt ligi ühe sendi, samas kui Spotify maksab kuulamise kohta vaid 0,3 senti.

