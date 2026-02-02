Telegraph: Xi tahab tõsta korruptsiooniga kimpus Hiina armee võitlusvõimet

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Hiina kommunistliku partei juht Xi Jinping soovib parandada armee lahinguvalmidust ning tahab sõjaväest korruptsiooni välja juurida. Hiina kõrgemad ohvitserid langevad nüüd kompartei puhastuse ohvriks, samas on kogu armee korruptsioonist läbi imbunud.

Xi Jinping võttis kõigepealt ette Hiina raketivägede juhtkonna, kus korruptsioon oli osa juhtimise kultuurist. 2024. aastal avaldatud USA luureandmete kohaselt ei vastanud Hiina raketibaasid ehitusnõuetele ning mõned raketid olid kütuse asemel täidetud veega.

Raketivägede puhastus oli osa Xi Jinpingi pingutustest juurida Hiina sõjaväest korruptsioon välja. Hiljuti astus Xi aga sammu veelgi kaugemale ning alustas uurimist Hiina kõrgeima kindrali Zhang Youxia suhtes. Lisaks Youxiale langes ebasoosingusse veel mitu tähtsat kindralit.

Xi-l on Hiina juhina rohkem võimu kui tema hiljutistel eelkäijatel ning korruptsioonivastase kampaania raames teeb ta nüüd ka armees suuri ümberkorraldusi. Analüütikud ütlesid ajalehele The Telegraph, et Xi püüab veel muuta Hiina armee võitlusvõimeliseks väeks, mis suudaks 2027. aastaks vallutada iseseisva Taiwani. Samal ajal püüab ta tagada, et armee jääks lojaalseks kommunistlikule parteile.

Mõttekoja Asia Society teadur Neil Thomas ütles, et Xi poliitiline distsipliiniaparaat on suunatud ebalojaalsuse ja ebakompetentsuse vastu.

Samas pole veel täpselt selge, millega Zhang Youxia päriselt hakkama sai. Ametliku versiooni kohaselt esitati talle süüdistus tuumasaladuste edastamises USA-le

Youxia kiitis kollektiivset juhtimist ning rõhutas oma lojaalsust kommunistlikule parteile. Samas tänapäeva Hiinas tohib lojaalsust vanduda ainult ühele mehele. Pärast kõrgemate ohvitseride kõrvaldamist on Hiina armeed kontrolliva organi juhtkonda jäänud ainult Xi Jinping ning korruptsioonivastase järelevalveüksuse juht Zhang Shenmin.

Meedias levivad väited, et selline puhastus võib röövida Hiina armeelt olulise oskusteabe. Samas ütles mõttekoja Brookings Institutioni teadur Jonathan Czin, et selliste tõlgenduste tegemisel tasub olla ettevaatlik.

Xi ise võib eelistada varianti, kus Taiwan ühineb Hiinaga poliitilise protsessi kaudu. Czini sõnul tahab aga Xi tagada, et Hiina armee oleks vajadusel valmis tegutsema.

CIA endine Hiina analüütik Christopher K. Johnson tõi välja, et viimased puhastused ei pruugi tähendada seda, et Xi positsioon riigis tugevneb või nõrgeneb.

"Ma arvan, et see on pigem kannatamatuse ilming oma kindralite suhtes, et nad ei saa asju õigeaegselt tehtud. Ma ei ütle, et Xi kiirustab, aga ta vananeb ja ehk kuuleb ta sosinaid, et aeg oleks mõelda tagasiastumisele. Mis oleks parim viis näidata, et ärge jamage minuga, kui eemaldada kogu armee kõrgem juhtkond?" rääkis Christopher K. Johnson.

Czin tõi veel välja, et Hiina on viimastel aastatel kulutanud armee moderniseerimisele palju raha.

"Korruptsioon on reaalne ja laialt levinud. Kuid sõjaline moderniseerimine on olnud muljetavaldav. See on piisavalt suur ja hästi rahastatud ettevõtmine, et mõlemale (korruptsioon ja moderniseerimine) on piisavalt ruumi," ütles Czin.