X!

Prokuratuur ei toeta plaani anda relvaeksami läbiviimine erasektori kätte

Eesti
Laskmine
Laskmine Autor/allikas: Eesti kaitsevägi
Eesti

Siseministeerium plaanib delegeerida relvaeksami läbiviimise politsei- ja piirivalveametilt osaliselt eraettevõtete kätte. Prokuratuurile jääb sellest saadav kasu arusaamatuks, samuti võib muudatus tuua kaasa eksami sooritamise kallinemise.

Kehtiva seaduse kohaselt korraldab relvaeksami vastuvõtmist politsei- ja piirivalveamet. PPA-l ei ole aga piisavalt lasketiire. Vähene lasketiirude arv toob kaasa pikki ootejärjekordi ning raskendab eksami kättesaadavust, eriti väljaspool suuremaid linnu.

PPA lasketiirud on peamiselt hõivatud politseiametnikele tulirelva käsitsemise koolituste ja treeningute läbi viimisega. Sellest tulenevalt on relvaeksami korraldamiseks eraldatud aeg sõltuvalt asukohast ja nõudlusest varieeruv ühest korrast nädalas kuni ühe korrani kahe kuu vältel.

"Selline eksamikorraldus aga ei taga piisavat paindlikkust tulirelva käsitsemise katse vastuvõtmiseks ega sooritamiseks seadusest tuleneva taotluse menetlustähtaja jooksul," leiab siseministeerium relvaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuses.

PPA ressursside ülekoormus mõjutab siseministeeriumi hinnangul ka eksamite korraldamise kvaliteeti.

Koostamisel olevas relvaseaduses on seatud eesmärgiks suurendada relvaeksami praktilise osa kättesaadavust ja läbiviimise paindlikkust, säilitades samal ajal kõrged ohutus- ja kvaliteedinõuded.

"Selleks on vajalik luua seaduslik alus, mis võimaldab tulirelva käsitsemise katse vastuvõtmist delegeerida eraõiguslikele juriidilistele isikutele halduslepingu alusel tingimusel, et neil on selleks vastav tegevusluba," seisab seaduse väljatöötamiskavatsuses.

Prokuratuur: kasu ebaselge, riskid ja kulud kasvavad

Prokuratuur ei toeta tulirelva käsitsemise katse vastuvõtmise delegeerimist eraõiguslikele juriidilistele isikutele.

"Sellest saadav kasu ja eesmärgid on arusaamatud ja väljatöötamiskavatsusest neid ei selgu," kommenteeris prokuratuur.

Prokuratuur märkis, et kui eesmärk on parandada relvaeksamite kättesaadavust nii ajaliselt kui geograafiliselt, siis seda on võimalik teha ka politsei- ja piirivalveametis ametnikke juurde palgates või lasketiire juurde ehitades – sel viisil võib esialgne kulu riigile küll suureneda, ent seda saab tasakaalustada tulirelva käsitsemise katse riigilõivu suurenemisega.

Samuti tõi prokuratuur välja, et kui erasektor palkab instruktoreid ja ehitab lasketiire juurde, siis tõuseks tulirelva käsitsemise katse hind relvaomaniku jaoks nagunii. "Samuti on selge, et eraõiguslik juriidiline isik ei tegele heategevusega, vaid tegutseb ikka ärilistel eesmärkidel," lisas prokuratuur.

Eraettevõtete kontrollimine suurendaks ka riigi halduskoormust.

"Tulirelva käsitsemise katsete delegeerimisega kaasnev järelevalvekohustus, kvaliteedikontroll jm suurendavad omakorda oluliselt riigi halduskoormust ning relvaeksamite tegemine muutub relvaomanike jaoks oluliselt kallimaks, sest kinni tuleb maksta ka eraettevõtete kasum," kirjutas prokuratuur.

Ka ei saa prokuratuuri sõnul alahinnata võimalikku korruptsiooniriski eksamite vastuvõtmisel.

Prokuratuur heidab ka ette, et väljatöötamiskavatsuses puudub ka võrdlus naaberriikidega.

"Kui muude VTK-s käsitletud küsimuste puhul on tehtud võrdlus teiste riikidega, siis selle teemaga seoses on arusaamatult jäänud täiesti tähelepanuta see, kuidas viivad tulirelva käsitsemise katseid läbi Eesti naaberriigid," märkis prokuratuur.

Aastas sooritatakse tuhandeid relvaeksameid

PPA korraldab relvaeksami vastuvõtmist suuremates maakonnakeskustes – Tallinnas, Pärnus, Tartus, Jõhvis, Narvas, Paides, Haapsalus, Rakveres ja Kuressaares.

Tallinnas, Rakveres ja Tartus on PPA-l tulirelva käsitsemise katse vastu võtmiseks olemas oma lasketiir, kuid teistes asulates tuleb võimalusel lasketiir rentida eraettevõttelt või partnerasutuselt. Kui sellist võimalust ei ole, tuleb eksamineeritav suunata tulirelva käsitsemise katse sooritamiseks mujale.

Aastateks 2024–2027 prognoosib PPA keskmiselt 3200 tulirelva käsitsemise katse vastuvõtmist aastas.

2024. aastal esitati PPA-le 679 esmase relvaloa ja 4748 relvaloa kehtivuse pikendamise taotlust.

2025. aasta esimese kaheksa kuuga esitati 486 esmase relvaloa ja 2863 relvaloa kehtivuse pikendamise taotlust.

Eestis on kehtiv relvaluba 23 429 füüsilisel isikul ja 72 juriidilisel isikul. Erakätes on 55 914 relva.

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:52

Prokuratuur ei toeta plaani anda relvaeksami läbiviimine erasektori kätte

04:50

Jaanuar toidupoes: veise- ja broileriliha kallinesid aastaga jõudsalt

04:49

Pakosta teeb Danske trahviraha eest korruptsiooniseaduse revisjoni

02.02

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

02.02

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

02.02

Koppel: Euroopa Liit üritab suurte kaubanduslepetega riske hajutada

02.02

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

02.02

ETV spordisaade, 2. veebruar

02.02

ERR USA-s: rahulolematus Trumpi immigratsioonipoliitika suhtes on tõusnud

02.02

Prantsusmaa Euroopa asjade minister: meil on kõik olemas, et olla suurvõim

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.02

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

02.02

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

02.02

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

02.02

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

02.02

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

02.02

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures Uuendatud

02.02

Ajateenijate igakuine toetus suureneb kolmandiku võrra

02.02

BBC: USA sekkub Venemaa mõju laienemisse Aafrikas

ilmateade

loe: sport

02.02

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

02.02

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

02.02

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

02.02

ETV spordisaade, 2. veebruar

loe: kultuur

02.02

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

02.02

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

02.02

Keelesäuts. Mida pedakat?!

02.02

Jarmo Reha: on kahju, et Eestis on vähe võimalusi näha erisuguseid filme

loe: eeter

02.02

Eesti Laulu ankeet. Ollie

02.02

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

02.02

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

02.02

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

Raadiouudised

02.02

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

02.02

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

02.02

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

02.02

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

02.02

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

02.02

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

02.02

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

02.02

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

02.02

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

02.02

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo