Portugali konservatiivid avaldasid toetust sotsialistide presidendikandidaadile

Antonio Jose Seguro
Antonio Jose Seguro Autor/allikas: SCANPIX/EPA/JOSE COELHO
Portugali presidendivalimiste teise vooru pääsesid sotsialist ja parempopulist ning konservatiivid teatasid, et toetavad 8. veebruaril toimuvas viimases voorus vasakpoolsete kandidaati.

Portugali paremtsentristlikud poliitikud teatasid möödunud nädalal, et toetavad presidendivalimiste teises voorus Sotsialistliku Partei endise peasekretäri Antonio Jose Seguro kandidatuuri, vahendas Politico.

Seguro võitis esimese vooru, kuid ta ei kogunud üle 50 protsendi häältest, mistõttu läheb ta teises voorus vastamisi parempopulistliku Chega partei juhi Andre Venturaga.

Küsitlused näitavad, et suure tõenäosusega ei suuda Ventura teises voorus edu saavutada. Seguro selja taga seisvad konservatiivid aga teatasid, et tahavad avaliku toetusega rõhutada oma pühendumust demokraatlikele väärtustele. 

Sisserändevastast retoorikat kasutav Ventura kogus esimeses voorus ligi veerandi häältest. Tema juhitav parempopulistlik partei Chega on viimastel aastatel kerkinud riigi üheks peamiseks opositsioonierakonnaks

Tuhanded inimesed on nüüd alla kirjutanud Segurot toetavale avaldusele, mille saatis välja rühm avaliku elu tegelasi, kes liigitavad end mittesotsialistideks.

"Peame tõmbama punase joone liberaalsete ja mitteliberaalsete jõudude vahele. Ja minu paremtsentristlikel demokraatlikel ja liberaalsetel väärtustel pole mingit seost radikaalsete parempoolsete seisukohtadega," ütles kirjale allkirja andnud poliitiline konsultant Henrique Burnay. 

Võimul oleva Sotsiaaldemokraatliku Partei (PSD) (pole sotsialistlik partei, vaid seda peetakse paremtsentristlikuks jõuks – toim) endine presidendikandidaat Luis Marques Mendes ütles, et annab oma hääle Segurole. 

Peaminister Luis Montenegro ei ole seni avaldanud toetust kummalegi kandidaadile. Analüütikute hinnangul ei soovi Montenegro Seguro toetamisega vihastada oma erakonna paremtiiba, mis peab sotsialistide juhi toetamist vastuvõetamatuks. Kriitikud leiavad nüüd, et Montenegro ei ole avaldanud toetust demokraatia-meelsele kandidaadile.

Presidendil on Portugalis pigem esindusroll, kuid tal on siiski ka teatud võim. Näiteks on presidendil õigus kindlatel tingimustel parlament laiali saata, kuulutada välja erakorralised parlamendivalimised ja vetostada seadusi. Lissaboni ülikooli sotsiaalteaduste instituudi politoloog Antonio Costa Pinto ütles, et paremtsentristide liikumine Seguro taha oli seetõttu mõistlik käik.

Pinto tõi samas välja, et paremtsentristide otsus toetada Segurot võib Venturale hoopis kasuks tulla. Ventura saab nüüd näidata, et parem- ja vasaktsentristidel pole sisuliselt mingit erinevust ning tegemist on sama poliitilise liikumisega.

"See võimaldab Ventural tugevdada oma kuvandit poliitikust, kes võitleb süsteemi vastu ja kes esindab rahvast ning võitleb eliidi vastu," ütles Pinto. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

