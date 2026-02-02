Kulla ja hõbeda hind jätkas maailmaturul langust

Kulla, hõbeda, nafta, maagaasi ja ka krüptovääringute hinnad jätkasid esmaspäeval möödunud nädala lõpus alanud järsku langust. Väärismetallituru viimase aasta rekordtõus muutus kiiresti paanilise müügilaineks. Kulla hind langes ühe päevaga 10 ja hõbeda hind 16 protsenti.

Kuld on praegu juba ligi 20 protsenti odavam, kui alles kahe kauplemispäeva eest nähtud tipphetkel. Hõbeda hind kukkus möödunud reedel aga rohkem kui kunagi varem ühe päeva jooksul ning selline järsk langus ehmatas kauplejaid üle kogu maailma.

"Praegust meeleolu aktsiaturgudel võib jätkuvalt nimetada närviliseks. Nägime juba korrektsiooni nii kulla kui ka hõbedaga kauplemises reedel. Korrektsioon jätkus täna (esmaspäeva – toim.) hommikul. Mõlema metalli hindu korrigeeritakse, mis avaldab muidugi mõju ka Saksamaa aktsiaindeksile," lausus Steubing AG kapitaliturgude analüütik Tim Oechsner.

Eelnevalt tõusid väärismetallide hinnad rekordtasemele, üllatades koguni kõike näinud veterankauplejaid. Erilise hoo sai hinnatõus sisse jaanuaris, kui investorid asusid kulda ja hõbedat massiliselt kokku ostma, geopoliitilise ebakindluse, rahavääringute devalveerimise hirmude ja USA föderaalreservi sõltumatuse mure pärast. Hiina tõukas väärismetallide kallinemist spekulatiivsete ostudega veel omaltpoolt tagant.

Kui aga USA president Donald Trump pakkus föderaalreservi juhiks Kevin Warshi, tugevnes dollar järsult, mis omakorda vähendas investorite huvi väärismetallide vastu, sest nende hinnad on nomineeritud just dollarites.

"Turud loomulikult reageerivad USA föderaalreservi sõltumatusele. Kas uus kandidaat, Kevin Warsh, suudab säilitada sõltumatuseja jätkata nagu kapitaliturgude kõrgeim võim, langetades otsuseid, mis põhinevad pigem andmeil, kui poliitilistel tegevuskavadel," ütles Oechsner.

Kuigi praegune olukord on suisa ooperlikult dramaatiline, ei usu valdav osa analüütikuid siiski püsivat trendimuutust. Näiteks kavatseb üks Euroopa olulisimaid finantsasutusi, Deutsche Bank, säilitada kulla sihthinnana 6000 dollarit untsi eest.

Talpsepp: järsu odavnemise taga oli komplekt põhjuseid

Tallinna Tehnikaülikooli rahanduse kaasprofessor ja investor Tõnn Talpsepp tõdes, et möödunud nädala lõpus ja esmaspäeval toimunud väärismetallide ning enamiku toormete järsu odavnemise taga oli komplekt erinevatest põhjustest, mis tekitasid kokkuvõttes langusspiraali.

"Võib öelda, et see algas sellest, et käidi välja uue USA föderaalreservi juhi kandidaadi nimi, sellele järgnesid börsi poolt tagatisnõuete suurendamised, millele lõpuks andis oma efekti see, et turule paisati suurem kogus erinevaid metalle, tooraineid müügiks, mis tõi likviidsuskriisi kaasa," lausus Talpsepp.

"Kui vaadata, mis on kulla ja hõbeda turul toimunud, siis see ei ole midagi tavapärast. Ei ole ka see varasem hinnatõus midagi sellist, mida oleks ise oodanud või paljud turuosalised oleks oodanud või pidanud ratsionaalseks. Me nägime olukorda, kus oli tekkinud selge mull, eriti hõbeda osas, ja nüüd, kus näeme, et mõneti kaudne sündmus toob näiteks hõbeda puhul kaasa 40-protsendise hinnalanguse, siis see on klassikaline mulli lõhkemise olukord," lisas ta.