Pool maksuküüru kaotamisest kätte jääv lisaraha läheb tarbimisse

Sellest aastast saavad inimesed maksuküüru kadumise ja 700-eurose maksuvaba tulu tõttu kuus rohkem raha kätte. Keskmist, 2100-eurost palka teeniv inimene võidab aastas 1800 eurot. Inimestele jääb rohkem kätte 680 miljonit eurot.

"Kõik sellest mingil määral võidavad. See võit ei ole muidugi ühtlane, kõige suurem on see protsentuaalselt 2100-eurose sissetuleku juures, 154 eurot kuus. Ja sealt edasi rahaline võit püsib ülespoole. Ja tegelikult neid inimesi, kes ei saa 154 eurot kuus oma netopalga lisa, neid on oluliselt rohkem, kui neid kes saavad," lausus rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.

Abeni sõnul läheb sellest rahamassist umbes pool täiendavaks tarbimiseks. LHV analüütiku Triinu Tapveri sõnul tuleks siin aga vaadelda ka mediaanpalka, mis on keskmisest palgast tunduvalt madalam ehk 1700 eurot. Selle järgi pooled palgasaajatest saavad juurde alates 10-st kuni 90 euroni kuus.

"Keskmine toidukorv neljaliikmelisele perekonnale ühes nädalas maksab 30 eurot. See summa, mida võidetakse just alumistes palgadetsiilides, kelle jaoks toidukorv on äärmiselt oluline, ei ole väga suur, sest nemad võidavad keskmiselt 40 eurot (kuus). Oluliselt võidavad kuskil 40 protsenti Eesti inimestest, aga need on just need kõrge palga teenijad. Ja kui me vaatame näiteks sektorite kaupa, siis need ongi IT-sektori töötajad, finantssektori töötajad ja ka energeetikasektori töötajad," rääkis Tapver.

Ka SEB panga uuring näitas, et inimesed sissetulekuga kuni 1250 eurot kuus katavad lisarahaga igapäevakulusid.

"30 protsenti vastanutest tõi välja, kellel on just eelkõige keskmisest madalam sissetulek, et see raha kulub igapäevavajaduste katteks. Olgu selleks toidukulud, kommunaalteenused, erinevad transpordiga seotud kulud. Sellegipoolest mingisugune osa inimestest on välja toonud ka seda, et nad alustavad oma kogumise investeerimisteekonda," lausus SEB kogumise ja investeerimise valdkonna juht Elisabet Visnapuu.

Kogumis- ja investeerimisplaanid on neil, kelle kuusissetulek ületab 2250 eurot ehk 22 protsendil inimestest.