X!

Pool maksuküüru kaotamisest kätte jääv lisaraha läheb tarbimisse

Majandus
Kauplus.
Kauplus. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Maksuküüru kaotamisest inimestele kätte jääv lisaraha läheb pooles ulatuses igapäevasesse tarbimisse. Umbes neljandik palgasaajatest paneks lisatulu teenima, ennustavad analüütikud.

Sellest aastast saavad inimesed maksuküüru kadumise ja 700-eurose maksuvaba tulu tõttu kuus rohkem raha kätte. Keskmist, 2100-eurost palka teeniv inimene võidab aastas 1800 eurot. Inimestele jääb rohkem kätte 680 miljonit eurot.

"Kõik sellest mingil määral võidavad. See võit ei ole muidugi ühtlane, kõige suurem on see protsentuaalselt 2100-eurose sissetuleku juures, 154 eurot kuus. Ja sealt edasi rahaline võit püsib ülespoole. Ja tegelikult neid inimesi, kes ei saa 154 eurot kuus oma netopalga lisa, neid on oluliselt rohkem, kui neid kes saavad," lausus rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.

Abeni sõnul läheb sellest rahamassist umbes pool täiendavaks tarbimiseks. LHV analüütiku Triinu Tapveri sõnul tuleks siin aga vaadelda ka mediaanpalka, mis on keskmisest palgast tunduvalt madalam ehk 1700 eurot. Selle järgi pooled palgasaajatest saavad juurde alates 10-st kuni 90 euroni kuus.

"Keskmine toidukorv neljaliikmelisele perekonnale ühes nädalas maksab 30 eurot. See summa, mida võidetakse just alumistes palgadetsiilides, kelle jaoks toidukorv on äärmiselt oluline, ei ole väga suur, sest nemad võidavad keskmiselt 40 eurot (kuus). Oluliselt võidavad  kuskil 40 protsenti Eesti inimestest, aga need on just need kõrge palga teenijad. Ja kui me vaatame näiteks sektorite kaupa,  siis need ongi IT-sektori töötajad, finantssektori töötajad ja ka energeetikasektori töötajad," rääkis Tapver.

Ka SEB panga uuring näitas, et inimesed sissetulekuga kuni 1250 eurot kuus katavad lisarahaga igapäevakulusid.

"30 protsenti vastanutest tõi välja, kellel on just eelkõige keskmisest madalam sissetulek, et see raha kulub igapäevavajaduste katteks. Olgu selleks toidukulud, kommunaalteenused, erinevad transpordiga seotud kulud. Sellegipoolest mingisugune osa inimestest on välja toonud ka seda, et nad alustavad oma kogumise investeerimisteekonda," lausus SEB kogumise ja investeerimise valdkonna juht Elisabet Visnapuu.

Kogumis- ja investeerimisplaanid on neil, kelle kuusissetulek ületab 2250 eurot ehk 22 protsendil inimestest.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Saksamaa vahistas viis inimest ebaseadusliku ekspordi eest Venemaale

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

18:46

Kulla ja hõbeda hind jätkas maailmaturul langust

18:45

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

18:45

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

18:45

Pool maksuküüru kaotamisest kätte jääv lisaraha läheb tarbimisse

18:37

Tartu gümnasistid tähistasid Tartu rahu aastapäeva kõnekoosolekutega

18:32

Läti plaanib luua droonitehnoloogia keskuse

18:30

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

18:16

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

18:45

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

14:15

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures Uuendatud

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

ilmateade

loe: sport

18:30

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

17:47

Täht vedas Al Jazira poolfinaali, Kullerkannult Kreekas võidukas debüüt

17:05

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

16:44

VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

loe: kultuur

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

17:03

Keelesäuts. Mida pedakat?!

16:11

Jarmo Reha: on kahju, et Eestis on vähe võimalusi näha erisuguseid filme

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

loe: eeter

17:14

Eesti Laulu ankeet. Ollie

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

Raadiouudised

17:45

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

16:55

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

16:45

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

09:25

Raadiouudised (02.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo