ERR USA-s: rahulolematus Trumpi immigratsioonipoliitika suhtes on tõusnud

USA-s Minneapolises jätkuvad protestid immigratsiooniametnike tegevuse vastu on kaasa toonud meeleavaldustelaine üle kogu Ameerika Ühendriikide. Hoolimata administratsiooni tehtud muudatustest ja toonipehmendusest, peavad paljud kriitikud samme pealiskaudseteks ning usuvad, et sisulist poliitikamuutust ei tule.

Sajad inimesed kogunesid möödunud nädalal Washingtoni kesklinnas, et süüdata küünlaid ja mälestada üheskoos Renée Goodi ja Alex Prettit — kahte Ameerika kodanikku, kes hukkusid Minneapolises toimunud meeleavalduste käigus immigratsiooniametnike käe läbi.

"Ma arvan, et nüüd hakkame nägema, kuidas Ameerika inimesed lõpuks vastu astuvad. Minneapolist ei unustata kunagi. See äratas paljud üles ja see on nõme, sest selleks oli vaja valgete inimeste surma. See on reaalsus. Musta- ja pruuninahaliste inimestega juhtub see Ameerikas iga päev. Alles siis, kui tapeti valged inimesed, said paljud aru, mis tegelikult toimub," sõnas meeleavaldaja Chris.

"Ma olen siin solidaarsusest Minneapolise inimestega, kes peavad kandma ICE kohaloleku suurimat koormat. See on ainus asi, mida ma siin olles teha saan. Ma imetlen Minneapolise inimesi ja seda kogukonda, kuidas nad vastu peavad. See ongi minu viis toetust näidata," lausus protestija Larry.

Minneapolises on nädalaid kestnud meeleavaldustest välja kasvanud püsiv avalik vastuseis föderaalvõimude kohalolekule linnas. Tuhanded inimesed on tulnud tänavatele, et seista vastu immigratsioonireididele, mida kohalikud peavad põhjendamatult agressiivseks.

"​​Minu jaoks on nüüd selge, et see ei ole tegelikult turvalisuse küsimus. Küsimus pole ka immigratsioonis. See on katse vaigistada narratiivi või poliitilist seisukohta, mis erineb föderaalse administratsiooni omast. Me oleme näinud sellist käitumist teistes riikides. Me ei tohiks seda näha siin, Ameerika Ühendriikides," ütles Minneapolise linnapea Jacob Frey.

Püüdes avalikku pahameelt leevendada, vahetas Trumpi administratsioon välja Minneapolises operatsioone juhtinud Greg Bovino, keda kritiseeriti teravalt jõuliste meetodite ning vähese koostöö eest kohalike võimude ja kogukonnaga.

Tema asemel saadeti linna kogenud immigratsiooniametnik Tom Homan, keda administratsioonis tuntakse ka niinimetatud "piiritsaarina".

"Ma ei taha näha, et keegi sureks, isegi mitte need inimesed, keda me otsime. Ma ei taha, et keegi sureks ja hoolimata sellest, mida inimesed Tom Homani kohta arvavad, palvetan ma igal õhtul, et kõik jõuaksid turvaliselt koju," ütles Homan.

Need sammud pole siiski suutnud vastuseisu leevendada. Paljud protestijad ja ka osa poliitikuid peavad muudatusi pealiskaudseteks ning on veendunud, et administratsioon jääb oma range immigratsioonipoliitika juurde.

"Minu hirm on see, et see kõik on vaid näitemäng, et tegelikult ei muutu kohapeal suurt midagi, vaid mõned inimesed on tehtud patuoinasteks. Ma loodan, et see samm on ka märk sellest, et vastupanu loeb. Kuid praegu tundub see pigem süüdlaste otsimisena, mitte päris muutusena," sõnas meeleavaldaja Rebecca.

Kriitika kasvades on Trumpi administratsioon muutnud ka oma sõnumite tooni, näidates varasemast pehmemat lähenemist. Samas rõhutas president Trump, et ametnikud jätkavad föderaalse vara kaitsmist ja oma põhieesmärkide täitmist.

"Kui nad teevad meie inimestele midagi halba, siis nad peavad selle eest vastutama. Kui nad hakkavad inimestele näkku sülitama, meie inimesi, meie sõdureid, meie patrioote lööma, siis nendega tegeletakse vähemalt samaväärsel viisil. Aga nad ei tee seda. Te näete ise, kuidas nad meie inimesi kohtlevad. Ja ma ütlesin, et kui keegi midagi sellist teeb, on teil õigus vastu reageerida," sõnas Trump.

Ka mõjukad konservatiivsed hääled väljaspool poliitkoridore on hakanud administratsiooni lähenemist kahtluse alla seadma.

Populaarne taskuhäälingu saatejuht Joe Rogan, kelle miljonite kuulajate hulka kuulub ka arvukalt Trumpi toetajaid, on kritiseerinud administratsiooni reageeringut ja hoiatanud, et Minneapolises toimuv võib valijaid presidendist võõrandada.

Üha valjemaks on muutunud ka üleskutsed sisejulgeolekuminister Kristi Noemi tagasiastumiseks. Teda on kritiseeritud tulistamiste järel tehtud avalduste pärast, mis õigustasid immigratsiooniametnike tegevust.

"On selge, et ta ei oska juhtida. Ta ei ole kunagi juhtinud suurt organisatsiooni ja ta kukub sellel ametikohal läbi igas võimalikus mõttes," sõnas vabariiklasest senaator Thom Tillis.

President Trump on seni nõudmised tagasi lükanud ja jätnud Noemi ametisse, hoolimata survest nii demokraatide kui ka vabariiklaste poolt. Tillist nimetas Trump lausa luuseriks.

"Olen elevil! See tähendab, et ma kvalifitseerun nii sisejulgeolekuministriks kui ka presidendi nõunikuks," ütles Tillis.

Küsitlused näitavad, et rahulolematus presidendi immigratsioonipoliitika suhtes on Minneapolise sündmuste järel kasvanud, eriti sõltumatute valijate seas. Toetus on endiselt tugev presidendi tuumikvalijate hulgas.