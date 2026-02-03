Oluline Vene-Ukraina sõjas teisipäeval, 3. veebruaril kell 12.43:

- Venemaa korraldas ulatusliku õhurünnaku Kiievile;

- Ukraina delegatsioon suundus kohtumistele Araabia Ühendemiraatidesse;

- Trump arutas Modiga Venemaa sõja lõpetamist Ukrainas.

NATO peasekretär saabus üllatusvisiidile Kiievisse

NATO peasekretär Mark Rutte saabus teisipäeval üllatusvisiidile Kiievisse, vaid mõni tund pärast seda, kui Venemaa oli korraldanud Ukraina pealinnale oma selle aasta seni suurima drooni- ja raketirünnaku.

Venemaa korraldas ulatusliku õhurünnaku Kiievile

Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva ulatusliku õhurünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Venemaa ründas Kiievit rakettide ja droonidega, rünnakutes sai viga vähemalt kaks inimest.

Kiievis kõlasid õhuhäiresireenid umbes südaöö paiku ning väljaande The Kyiv Independent teatel raputasid linna järgmise tunni jooksul mitmed plahvatused. Venemaa viimane rünnak näitab, et läbi sai ka lühike niiöelda energiarelvarahu, mille raames nõustus Moskva ajutiselt peatama rünnakud Ukraina kriitilise energiataristu vastu.

Moskva väed on viimastel kuudel oma rünnakuid Ukraina elektrivõrgu vastu intensiivistanud, põhjustades massilisi elektrikatkestusi külmakraadide ja käimasolevate rahuläbirääkimiste ajal.

Minister Oleksi Kuleba teatas hiljem, et Venemaa rünnakud jätsid Kiievis kütteta üle 1100 elumaja.

Venemaa droon tabas Kiievis asuvat kortermaja Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gleb Garanich

Ukraina delegatsioon suundus kohtumistele Araabia Ühendemiraatidesse

Ukraina delegatsioon suundus Araabia Ühendemiraatidesse kolmepoolsele kohtumisele, et laiendada reaalseid lahendusi rahu nimel, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma õhtuses videopöördumises.

"Meie meeskond jätkab tööd Ameerika poolega, et laiendada reaalseid otsuseid rahu nimel. Täna toimus mul kohtumine meie delegatsiooniga – mehed on juba teel. Kohtumised toimuvad kolmapäeval ja neljapäeval. Ja mitte ainult kolmepoolses formaadis, vaid meil on ka oma kahepoolne formaat Ühendriikidega. On küsimusi, milles tuleb kokku leppida ja on sisu, mis nõuab edasist tööd. Julgeolekugarantiide osas oleme valmis. Ukraina taastamise ja edasise arengu osas – valitsusametnikud töötavad ja meie meeskonnad on aktiivselt kaasatud," rääkis Zelenski.

Trump arutas Modiga Venemaa sõja lõpetamist Ukrainas

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et arutas telefonikõnes India peaministri Narendra Modiga Venemaa Ukraina-vastase sõja lõpetamist.

"Rääkisime paljudest asjadest, mille hulgas kaubandusest ning sõja lõpetamisest Venemaa ja Ukraina vahel," ütles USA president.

Trump lisas, et saavutati kokkulepped, mis aitavad Ukraina sõda lõpetada.

"Modi nõustus lõpetama Vene nafta ostmise ning ostma seda palju rohkem Ühendriikidest ja potentsiaalselt Venezuelast. See aitab kaasa sõja lõpetamisele Ukrainas, mis käib just praegu ja kus iga nädal hukkub tuhandeid inimesi!" teatas Trump.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 760 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 242 290 (võrdlus eelmise päevaga +760);

- tankid 11 633 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 985 (+4);

- suurtükisüsteemid 36 855 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1633 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1292 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 122 388 (+1171);

- tiibraketid 4205 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 76 738 (+153);

- eritehnika 4058 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.