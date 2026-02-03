Ukraina liigitas Iraani revolutsioonikaardi terroriorganisatsiooniks

Ukraina tunnistas esmaspäeval Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) terroriorganisatsiooniks ega unusta ühtegi tuhandetest Iraani päritolu droonidest, mida on kasutatud Ukraina linnade ja külade ründamiseks.

"Euroopa Liit otsustas Iraani revolutsioonikaardi liigitada terroriorganisatsiooniks. Euroopa menetlused on praegu käimas. Meie Ukrainas oleme selle otsuse juba teinud ja selle organisatsiooni terroristlikuks kuulutanud. Meie jaoks on see teema suletud. Kõik terroristid maailmas väärivad samasugust kohtlemist ja hukkamõistu – keegi neist ei tohi võita," toonitas Zelenski.

Riigipea märkis, et Ukraina toetab rahvaid, kes hindavad vabadust ja on tõeliselt valmis selle eest võitlema.

President lisas, et kogu maailm näeb, mis Iraanis toimub – kui palju on tapmisi ja kuidas Iraani režiim on investeerinud sõja ja vägivalla levitamisse regioonis ja kogu maailmas.

"Ukraina ei unusta ühtegi neist Iraani toodetud tuhandetest droonidest, mis ründavad meie linnu ja külasid, meie inimesi," lubas Zelenski.